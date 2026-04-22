Fransa ve Almanya’nın stratejik ortaklığıyla yürütülen ve Avrupa'nın gelecekteki hava savunma gücünü oluşturması beklenen 100 milyar euro bütçeli FCAS savaş uçağı projesi, katılımcı şirketler arasındaki güç mücadelesi nedeniyle durma noktasına geldi.

Alman Handelsblatt gazetesinin verilerine göre, Dassault Aviation ile Airbus arasındaki liderlik ve kontrol anlaşmazlıklarını çözmekle görevlendirilen arabulucular, yürütülen görüşmelerden sonuç alamadı. Gelinen noktada, iki ülke arasındaki derin fikir ayrılıklarının giderilememesi üzerine arabulucuların krizle ilgili ayrı raporlar sunacağı bildirildi.

Proje ortaklığındaki sarsıntı, teknik bir uyuşmazlığın ötesine geçerek siyasi bir krize dönüştü. Yaşanan bu kritik gelişmenin ardından, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e projenin geleceğine dair kapsamlı bir brifing verilecek. Mevcut tabloda, tarafların insanlı jet geliştirme planından tamamen vazgeçebileceği, ancak insansız hava araçları, yazılım ve veri sistemleri gibi yan alanlarda iş birliğini sınırlı bir düzeyde sürdürebileceği öngörülüyor.

MACRON VE MERZ PROJENİN KADERİNİ BELİRLEYECEK

Avrupa'nın savunma sanayisindeki birliğini temsil eden bu dev projenin çökme riski, Rusya’dan gelen güvenlik tehditlerinin arttığı ve ABD desteğinin tartışıldığı kritik bir döneme denk gelmesiyle stratejik önemini artırıyor.

Gelecek hafta Güney Kıbrıs’ta düzenlenecek gayriresmi Avrupa Birliği zirvesinde Başbakan Merz ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir araya gelerek projenin kaderini belirlemesi bekleniyor.

Onlarca yıllık havacılık deneyimini birleştirmesi planlanan FCAS, Dassault ve Airbus arasındaki operasyonel yönetim krizini aşamazsa, Avrupa savunma tarihindeki en büyük başarısızlıklardan biri olarak kayıtlara geçebilir.