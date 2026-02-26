Ankara'da diplomatik protokol yerini sosyal medya savaşına bıraktı. Rusya ve Fransa'nın Türkiye'deki elçilikleri, X platformu üzerinden karşılıklı sert mesajlarla birbirine girdi. Tartışma, Ukrayna savaşıyla ilgili bir paylaşımla başladı, "Nazi rejimi" ve "1812 hayaletleri" gibi ifadelere kadar vardı. İki ülkenin diplomatik temsilcilikleri, Türkiye topraklarında birbirlerini suçladı.



RUSYA'DAN İLK HAMLE



Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği hesabı, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamalarını paylaştı. Paylaşımda, özel askeri harekatın ana hedefinin Ukrayna doğusundaki insanların güvenliği olduğu, Rusya'nın siyasi ve diplomatik çözüme açık olduğu ve her şeyin Kiev rejiminin eylemlerine bağlı olduğu ifadelerine yer verildi. Ayrıca Paris ve Londra'nın Kiev'e nükleer silah verme niyetinin uluslararası hukuku ihlal ettiği iddia edildi.

FRANSA'DAN SERT YANIT



Fransa'nın Türkiye'deki elçiliği, Rusya'nın paylaşımına hemen yanıt verdi. Elçilik hesabından yapılan paylaşımda, "Sözüm ona 3 gün sürecek savaşın 5. yılına girdik ve gelin görün ki Rusya hâlâ caydırıcılığı bir tehdittir diye açıklama yapıyor" ifadeleri kullanıldı. Kısa sürede gelen yanıt, Moskova'nın savaşın başlangıcındaki "kısa sürecek" tahminini hatırlatarak üstü kapalı bir eleştiri olarak değerlendirildi.



"NAZI REJİMİ" VE "1812 HAYALETLERİ"



Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Fransa'nın yanıtına sert bir şekilde geri döndü. Paylaşımda, Fransa'nın meşhur diplomasisinden geriye kalanın sosyal medyada acınası ve zavallı paylaşımlar yapmak olduğu ifade edildi. Elçilik, Fransız hükümetine 2014'ten beri kendi ülkesinin sivil nüfusunu katleden Kiev'deki rejimin en önemli destekçilerinden biri olduğunu hatırlattı. Paylaşım, "Ama belki de Fransız hükümetini hâlâ rahatsız eden 1812'nin hayaletleridir?" sorusuyla sona erdi.