İngiltere ile Fransa’yı birbirine bağlayan Manş Tüneli, modern mühendisliğin en dikkat çekici projelerinden biri olarak kabul ediliyor. “Channel Tunnel” ya da “Eurotunnel” adıyla da bilinen yapı, toplam 50,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en önemli demir yolu bağlantılarından biri haline geldi.

1994 yılında hizmete açılan tünelin 37,9 kilometrelik kısmı deniz altından geçiyor. İnşaatına 1988’de başlanan projede kazı çalışmaları İngiltere ve Fransa’dan aynı anda yürütüldü. Toplam 11 dev tünel açma makinesi, yerin yaklaşık 40 metre altında ilerleyerek iki ülkeyi birbirine bağladı.

Projenin en çarpıcı detaylarından biri, iki taraftan kazılan tünellerin yer altında yalnızca 3,5 santimetrelik hata payıyla birleşmesi oldu. GPS teknolojisinin bugünkü kadar gelişmediği bir dönemde elde edilen bu sonuç, mühendislik dünyasında büyük başarı olarak değerlendirildi.

Yaklaşık 16 milyar dolara mal olan proje, planlanan bütçeyi önemli ölçüde aştı. İnşaat sürecinde ise 11 İngiliz işçi yaşamını yitirdi.

LONDRA'DAN PARİS'E 2 SAATLİK YOL

Bugün Eurostar trenleri sayesinde Londra ile Paris arasında hızlı ulaşım sağlanıyor. Londra St Pancras ile Paris Gare du Nord arasındaki yolculuk ortalama 2 saat 16 dakika sürerken, tünelin deniz altındaki kısmı yaklaşık 35 dakikada geçiliyor.

Hat sadece yolcu taşımacılığı için kullanılmıyor. Yük trenleri ve araç taşıyan Le Shuttle servisleri de aynı güzergâhta faaliyet gösteriyor.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ HAYATİ ÖNEME SAHİP

Manş Tüneli’nin işletilmesi oldukça karmaşık bir süreç gerektiriyor. Havalandırma sistemleri, su sızıntılarını önleyen altyapılar, bakım ekipleri ve acil durum mekanizmaları kesintisiz şekilde çalışıyor.

Olası yangın veya teknik arızalar için iki ana demir yolu tüneli arasında özel servis geçişleri bulunuyor. 1996 yılında bir yük treninde çıkan yangın, güvenlik sistemlerinin ne kadar kritik olduğunu ortaya koyan olaylardan biri olarak hafızalara kazındı.

1890 YILLARINA KADAR UZANIYOR

Manş Tüneli fikri aslında 1800’lü yıllara kadar uzanıyor. Ancak güvenlik kaygıları, siyasi anlaşmazlıklar ve finansman sorunları nedeniyle proje uzun yıllar boyunca hayata geçirilemedi.

Gerçek süreç, 1986 yılında İngiltere ile Fransa arasında imzalanan anlaşmanın ardından başladı ve kısa süre içinde dünyanın en büyük mühendislik projelerinden biri ortaya çıktı.

MODERN MÜHENDİSLİĞİN SİMGELERİNDEN BİRİ

Bugün Manş Tüneli, mühendislik tarihinin en iddialı yapılarından biri olarak gösteriliyor. Japonya’daki Seikan Tüneli toplam uzunluk bakımından daha büyük olsa da, Manş Tüneli deniz altındaki bölümünün uzunluğuyla öne çıkıyor. Türkiye’deki Marmaray ise daha kısa olmasına rağmen derinliğiyle dikkat çekiyor.