ABD Michigan’daki Detroit şehri ile Kanada Ontario’daki Windsor kentini birbirine bağlayan devasa yapı, uzun yıllardır sınır ötesi ticaretin yükünü üstlenen tarihi Ambassador Köprüsü üzerindeki yoğunluğu hafifleterek iki ülke arasındaki araç ve kamyon trafiğini rahatlatmaya başladı.

Kuzey Amerika'nın en büyük altyapı projelerinden biri olarak kabul edilen ve kamu-özel sektör ortaklığıyla yaklaşık 4,7 milyar ABD doları maliyetle hayata geçirilen proje, on yıllarca süren planlama aşamasının ardından 2018 yılında inşa edilmeye başlanmıştı.

İKİ ÜLKE ARASINDA ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK

Ana açıklığı 853 metre olan ve 2,5 kilometre boyunca uzanan köprü, Kuzey Amerika’daki en uzun kablo gergili köprü unvanını taşıyor. Michigan’daki Interstate 75 ile Ontario’daki Highway 401 otoyollarını doğrudan birbirine bağlayan yeni hat, iki ülke arasındaki kamyon taşımacılığının yüzde 25'ini karşılayan koridorda bekleme sürelerini azaltmayı ve özellikle otomotiv sektöründeki tedarik zinciri aksamalarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Ticaret tarifeleri ve gelir paylaşımı konusundaki siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle açılışı ertelenen ve ortak bir tören yerine kanadında ayrı bir etkinlikle karşılanan köprü, ekonomik açıdan da sürücülere avantaj sağlıyor.

Alternatif güzergahlara kıyasla daha düşük geçiş ücretlerinin uygulandığı projede binek araçlar için 5,75 ABD doları, ticari araçlar için ise aks başına 8,75 ABD doları tarife belirlendi.

Elektronik kart kullanan sürücülere yüzde 25 indirim imkanı sunulurken, köprü bünyesinde açılan özel yaya ve bisiklet yolu sayesinde bölge halkı ilk kez araçsız bir şekilde Detroit Nehri'ni geçme imkanına kavuştu.