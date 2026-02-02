Geri çağırma kararı Fransa Tarım Bakanlığı’nın sereulid toksinine ilişkin yeni düzenlemesi sonrası alındı.

Tartışmalara neden olan toksinle ilgili riskler gerekçe gösterilirken, Popote 60’tan fazla ülkede satılan 2 parti, Vitagermine ise 3 parti bebek mamasını piyasadan çekti.

Fransız hükümeti, Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu’nun (EFSA) görüşü doğrultusunda sereulid toksini için kilogram başına kabul edilen eşik değeri 0,03 mikrogramdan 0,014 mikrograma düşürdü.

Daha önce Lactalis ve Danone gibi markalar da benzer gerekçelerle bazı ürünlerini geri çağırmıştı. Uzmanlar, sereulid toksininin bebeklerde mide bulantısı ve kusmaya yol açabileceğini belirtiyor.