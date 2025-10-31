Ünlü yatırımcı Michael Burry iki yıllık sessizliğin ardından yeniden sahneye çıktı. “The Big Short” filmiyle tanınan Burry, Nisan 2023’ten bu yana ilk kez X hesabında paylaşım yaptı.

"TEK KAZANÇLI HAMLE OYUNA HİÇ GİRMEMEKTİR"

Oyuncu Christian Bale’in filmde Burry’yi canlandırdığı bir sahneyi paylaştı. Görselde Bale, bilgisayar ekranına şaşkınlıkla bakıyor. Burry gönderisine “Bazen balonları görürüz. Bazen bir şeyler yapmak gerekir. Bazen ise tek kazanan hamle oyuna hiç girmemektir” notunu düştü. Bu paylaşım, yatırımcının piyasadaki spekülatif hareketleri tehlikeli bulduğunu ve uzak durmayı tercih ettiğini düşündürdü.

ELON MUSK'TAN BURRY'YE: BOZUK SAAT

Profil adını “Cassandra Unchained” olarak güncelleyen Burry, kehanetleri doğru çıkan ama kimse tarafından ciddiye alınmayan Yunan mitolojisindeki kahine gönderme yaptı. Ayrıca hesabının kapak fotoğrafını 1600’lerdeki Hollanda lale balonunu hicveden Jan Brueghel the Younger’ın “Satire of Tulip Mania” tablosuyla değiştirdi. Bu hamle, Burry’nin piyasalardaki aşırı iyimserliğe karşı yeniden uyarı verdiği şeklinde yorumlandı.

2023'TE 'SAT' PAYLAŞIMI YAPTI

Burry, 2000’lerin ortasında konut balonunun çöküşünü öngörmesiyle tanınmıştı. “The Big Short” adlı kitap ve film onun bu öngörüsünü ölümsüzleştirdi. Ayrıca Tesla, Cathie Wood’un Ark fonu, Apple ve Nvidia gibi dev şirketlere karşı aldığı pozisyonlarla da dikkat çekti. 2021 yazında “tüm zamanların en büyük spekülatif balonu” uyarısında bulunmuş, kripto ve meme hisselerine yatırım yapanları “tarihin en büyük çöküşü” konusunda uyarmıştı. Elon Musk ise Burry’ye “bozuk saat” diyerek yanıt vermişti. 2023 başında attığı tek kelimelik “Sat” (Sell) paylaşımı ise Wall Street’te sarsıntı yaratmıştı.

Son dönemde ise Burry’nin tonu değişti. Bu yılın ikinci çeyreğinde hedge fonu Scion Asset Management, altı hissedeki düşüş pozisyonlarını kapatıp dokuz hissede alım opsiyonuna geçti. Mart sonunda yedi pozisyonu bulunan fon, üç ay sonra Estée Lauder ve Lululemon gibi markalarda hem doğrudan yatırım hem de alım opsiyonu taşıyan 15 pozisyona ulaştı. Yatırım danışmanı Peter Mallouk’a göre “Burry sektörel düşüşten, genel piyasa yükselişinin süreceğine inanan bir stratejiye geçti.”