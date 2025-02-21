Sibirya kökenli soğuk hava dalgası, İstanbul'u etkisi altına alarak kentin birçok bölgesinde kar yağışına neden oldu. Çarşamba günü başlayan kar, İstanbul'un yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Bugün, kar yağışının etkisini artırması bekleniyor ve hafta sonu boyunca yoğun bir şekilde devam edeceği öngörülüyor.

YARIN EN SOĞUK GECE YAŞANACAK

İstanbul'da, kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, karın öğleden sonra şiddetinin artacağını ve gece boyunca daha da yoğunlaşacağını belirtti. Ayrıca, sıcaklıkların gece daha da düşeceği, özellikle cumartesi gecesinin en soğuk gece olacağı ifade edildi.

KURYELERİN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAKLANDI

Bir diğer önemli gelişme ise, motosiklet ve kuryelerin trafikteki hareketliliği ile ilgili oldu. Saat 24.00'ten itibaren, motosiklet araçlarının ve kuryelerin trafiğe çıkması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı. Bu karar, olası kaza risklerini ve yolların tehlikeli hale gelmesini önlemek amacıyla alındı.

AKOM UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan son değerlendirmede bugün görülecek hafif kar yağışının yarın etkisini daha da artıracağı ifade edildi.