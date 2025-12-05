TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yeni düzenlemeyle birlikte ikinci el araç devrinde ek bir ödeme getirildi. Kabul edilen teklifle birlikte artık ikinci araç satış ve devir işlemlerinde uygulanan harç istisnası kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte ikinci araç satışında devir bedeli üzerinden bin liradan az olmamak kaydıyla nispi noter harcı alınacak.

Sıfır ve ikinci el araç satış işlemlerinde binde ikilik ek ödeme uyglaması yapılacak. Yeni düzenlemeyle birlikte ikinci el araç devri harici gelirlerde de bazı değişiklikler yapıldı. Gayrimenkul satışlarında yanlış beyanda uygulanan yüzde 25 oranında ceza bir kat artırılacak. Mesken kira gelirlerinde, emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar hariç gelir vergisi istisnası kaldırılacak. Bu grup dışındakiler kira geliri ne kadar olursa olsun vergi ödeyecek.

KUYUMCULARI DA ETKİLEYECEK

Kuyum ticareti ile iştigal edilebilmesi için şubeler dahil kuyum işletmeleri adına düzenlenen yetki belgelerinden 30 bin lira, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edilebilmesi için şubeler dahil işletme adına düzenlenen yetki belgeleri ile taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi için şubeler dahil işletme ve sözleşmeli işletmeler adına düzenlenen yetki belgelerinden 20 bin lira alınacak.