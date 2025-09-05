Beklenti, sıfır araçlardaki zamların ikinci eli de yukarı taşıması yönündeydi. Ancak yüksek faizler, krediye erişimde yaşanan sıkıntılar ve alım gücündeki düşüş nedeniyle bu öngörü gerçekleşmedi. Araç bolluğuna rağmen alıcı sayısının az olması, pazarın durgunlaşmasına yol açtı. Özellikle yatırım amaçlı alımların azalması, hareketliliği daha da yavaşlattı.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ FİYATLARDA DAHA DA GERİLEME BEKLİYOR

Galericiler, ikinci el araçların çok sayıda seçenek sunmasına rağmen alıcıların fiyatların daha da düşmesini beklediğini açıkladı. Uzmanlar, talepte ciddi bir artış olmadığı sürece fiyatların eski seviyelerine çıkmasının zor olduğunu ifade etti.

İKİNCİ ELDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODELLER

Öte yandan pazardaki durgunluğa rağmen ikinci el otomobilde her bütçeye hitap eden geniş seçenekler bulunan bazı modeller öne çıkmaya devam ediyor.

İşte ikinci el piyasasında en çok talep gören araçlar:

10-Hyundai i20: Uygun fiyatı ve yakıt ekonomisiyle özellikle genç sürücülerin tercihi.

9-Opel Astra: Güçlü sürüş dinamikleri ve yaygın servis ağıyla öne çıkıyor.

8-Volkswagen Golf: Konforu, kalite algısı ve geniş yedek parça ağıyla popüler.

7-Volkswagen Passat: Geniş iç hacmi ve prestiji sayesinde sedan segmentinde yoğun talep görüyor.

6-Toyota Corolla: Dayanıklılığı ve düşük arıza oranıyla uzun vadeli yatırım olarak öne çıkıyor.

5-Ford Focus: Dinamik sürüşü ve uygun parça maliyetleriyle tercih ediliyor.

4-Honda Civic: Dayanıklılığı ve gençler arasındaki popülaritesiyle talep gören modellerden.

3-Renault Megane: Aileler için ideal geniş iç hacmiyle öne çıkıyor.

2-Renault Clio: Düşük yakıt tüketimi ve uygun bakım maliyetleriyle küçük hatchback sınıfında lider.

1-Fiat Egea: Türkiye’de üretiliyor olması, ekonomik işletme maliyetleri ve geniş yedek parça ağı sayesinde ikinci el piyasasının tartışmasız lideri.