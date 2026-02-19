Ekonomik belirsizlikler ve altın fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle alıcılar bekleme moduna geçerken, piyasa temsilcileri talep toparlanmadığı sürece fiyatlarda sert bir yükseliş beklemiyor.

SATIŞLARDA YÜZDE 18'LİK KAYIP

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) verilerine göre, Ocak ayında piyasadaki daralma rakamlara net bir şekilde yansıdı. İkinci el otomobil talebi bir önceki aya göre yüzde 4,5 azalırken, ilan sayısı yüzde 7,6 oranında geriledi. En dikkat çekici veri ise satışlarda yaşandı; satılan otomobil sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 18,2 oranında düştü.

FİYATLAR REEL OLARAK GERİLİYOR

Ocak ayında ortalama otomobil fiyatı 1 milyon 108 bin liradan 1 milyon 149 bin liraya yükselse de bu artış kağıt üzerinde kaldı. Enflasyondan arındırılmış veriler incelendiğinde, fiyatların reel olarak yüzde 1,1 oranında gerilediği görüldü. Bu durum, otomobilin yatırım aracı olma cazibesini kaybettiğine işaret ediyor.

Segmentlere göre ortalama fiyatlar şu şekilde oluştu:

B Segmenti: 747 bin TL

C Segmenti: 1 milyon 8 bin TL

D Segmenti: 1 milyon 453 bin TL

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ARTIŞ SINIRLI

Yakıt türüne göre yıllık fiyat değişimlerinde ise benzinli araçlar yüzde 20,5’lik artışla zirvede yer aldı. Buna karşın, son dönemin popüler tercihi olan elektrikli otomobillerdeki yıllık artış oranı sadece yüzde 5,6 düzeyinde kalarak piyasa ortalamasının altında bir performans sergiledi.