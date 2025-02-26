İkinci el araç piyasasında kilometre artışına bağlı olarak yaşanan değer kaybı detaylı şekilde analiz edildi. Araçların kilometresi arttıkça değer kaybı hızlanıyor ve kritik eşikler, fiyat düşüşünü belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Özellikle benzinli araçlar, elektrikli ve hibrit araçlara göre daha fazla değer kaybediyor.

İkinci El Araçlarda Kilometre Artışı ve Fiyat Düşüşü

Bir araç daha ilk kullanıldığı andan itibaren değer kaybetmeye başlarken, asıl büyük düşüşler belirli kilometre aralıklarında yaşanıyor. Londra merkezli bir araç satış platformunun yaptığı analiz, kilometre artışının araç değerine olan etkisini ortaya koydu. 16.000 kilometrede başlayan değer kaybı, 96.000 kilometrede yüzde 64’e ulaşıyor.

Kilometrede Kritik Eşikler

Araç değerinin kilometre bazında nasıl değiştiği detaylı şekilde incelendi. İşte önemli kilometre eşikleri ve yaşanan değer kayıpları:

16.000 kilometre: İlk büyük değer kaybı yaşanıyor. Araç değeri yüzde 22 düşüyor.

32.000 kilometre: Değer kaybı hızlanarak yüzde 24 seviyesine ulaşıyor.

48.000 kilometre: Araç değerindeki azalma devam ediyor ve ortalama yüzde 38’e ulaşıyor.

96.000 kilometre: Araç değerinde rekor düşüş! Toplam değer kaybı yüzde 64’e çıkıyor.

100.000 kilometre üzeri: Kilometre arttıkça fiyat düşüşü derinleşiyor. 160.000 km’den 177.000 km’ye çıkıldığında yüzde 19’luk ek bir değer kaybı yaşanıyor.

Örneğin, 160.000 kilometreden 177.000 kilometreye çıkan bir aracın değeri, yaklaşık 40.000 TL daha azalıyor.

Benzinli mi, Elektrikli mi? Hangisi Daha Az Değer Kaybediyor?

İkinci el araçlarda benzinli, hibrit ve elektrikli araçlar arasında büyük farklar bulunuyor. Yapılan analiz, benzinli araçların elektrikli ve hibrit araçlara kıyasla daha fazla değer kaybettiğini gösterdi.

Benzinli araçlar: 48.000 kilometrede değerinin yüzde 38’ini kaybediyor.

Elektrikli araçlar: Aynı kilometrede ortalama yüzde 26 değer kaybı yaşarken,

Hibrit araçlar: En az değer kaybına uğruyor ve yalnızca yüzde 11 oranında düşüş gösteriyor.

Bu veriler, elektrikli ve hibrit araçların ikinci el piyasasında daha dayanıklı olduğunu ve uzun vadede daha az değer kaybettiğini gösteriyor.

İkinci El Araç Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

✔ Araç satın almadan önce kilometre geçmişi dikkatlice incelenmeli.

✔ 16.000, 48.000 ve 96.000 kilometre eşiklerine dikkat edilmeli, fiyat düşüşleri göz önünde bulundurulmalı.

✔ Benzinli araçlar değer kaybına daha yatkın olduğu için uzun vadede hibrit veya elektrikli alternatifler değerlendirilmeli.

✔ Aracın bakım geçmişi ve motor kondisyonu detaylı olarak sorgulanmalı.