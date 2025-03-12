Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, ikinci el giyim eşyası satan kadını, sahte para verip dolandırdılar.
Alınan bilgiye göre Akyazı ilçesi Kapalı Pazaryeri'nde kurulan halk pazarında ikinci el giysi satan kadının tezgahına gelen 2 kişi, alışıveriş yaptıktan sonra aldığı giysilerin tutarı olan 600 lirayı verip uzaklaştı.
Aldığı paralardan şüphelenen kadın, yanında bulunan diğer pazarcıya müşteriden aldığı 6 adet yüz lirayı göstererek bir yanlışlık olup olmadığını sordu.
Paraları inceleyen üzerlerinde ‘’Örnektir’’ ibaresi bulunduğunu görünce durum polise bildirildi.
Polis, kadını dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.