2025 yılı ikinci el otomobil pazarında en çok tercih edilen marka ve modeller belli oldu. Ocak-Temmuz döneminde 2,9 milyondan fazla araç el değiştirirken, satışların yarıya yakını C segmentinde gerçekleşti.

Pazarın liderleri arasında Renault, Volkswagen ve Fiat öne çıkarken, tüketicilerin en çok tercih ettiği modeller arasında Fiat Egea, Renault Clio, Toyota Corolla ve Nissan Qashqai ilk sıralarda yer aldı.

EN ÇOK C SEGMENTİ ARAÇLAR SATILDI

Yılın ilk 7 ayında ikinci el satışlarının yüzde 50,8’i C segment araçlardan oluştu. B segmentin payı yüzde 29,2, D segmentin payı ise yüzde 12,7 olarak kaydedildi. Özellikle Renault, Volkswagen, Hyundai ve Fiat markaları satışlarda öne çıktı.

SEGMENTE GÖRE BU MODELLER ÖNE ÇIKTI

-B Segment: Renault Clio, Hyundai i20, Volkswagen Polo

-C Segment: Fiat Egea, Renault Megane, Toyota Corolla, Ford Focus

-D Segment: Volkswagen Passat, BMW 3 Serisi, Skoda Superb

C segment araçların geniş iç hacim ve yakıt ekonomisi nedeniyle aileler tarafından yoğun şekilde tercih edildiği görülürken, D segmentte ise konfor, performans ve prestij ön plana çıktı.

SUV SATIŞLARI ARTIYOR

SUV kategorisinde satışlar yükselişini sürdürdü. Bu segmentte en çok satılan model Nissan Qashqai olurken, onu Dacia Duster, Volkswagen Tiguan ve Peugeot 3008 izledi.