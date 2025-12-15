Yerel bir ikinci el mağazasını gezen Justin isimli koleksiyoncu, altın yaldızlı yeşil kasasıyla dikkatini çeken aynayı satın aldı. İlk bakışta sıradan görünen ürünün üzerinde yer alan “Sterling” ibaresi, aynanın gümüşten yapıldığını gösterdi. Bu detay, ürünün değerini kısa sürede katladı.

10 YILDIR ANTİKA EŞYA ARIYOR

Yaklaşık 10 yıldır ikinci el mağazalarında antika eşya aradığını belirten Justin, bu tür keşiflerin dikkatli inceleme sayesinde mümkün olduğunu ifade etti. Değerli metallerden üretilen antika eşyaların, metal fiyatlarındaki artışla birlikte zaman içinde daha da kıymetlendiğini söyledi.

KOLEKSİYONERLER İÇİN ÖNEMLİ TAVSİYE

İkinci el alışverişi yapanlara da önerilerde bulunan Justin, mağazaların düzenli olarak gezilmesi ve ilgi alanına giren ürünlerin iyi tanınması gerektiğini vurguladı. Küçük bir işaret ya da damganın, sıradan bir eşyayı yüksek değerli bir koleksiyon parçasına dönüştürebileceğini dile getirdi.

Uzmanlar, ikinci el mağazalarında yapılan alışverişlerde benzer sürprizlerle karşılaşmanın mümkün olduğunu belirtti. Kısa süre önce İngiltere’de de benzer bir olay yaşanmış, bir hayır kurumu mağazasında bulunan iki peluş oyuncağın koleksiyon değeri taşıdığı ortaya çıkmıştı. Bu tür örneklerin, ikinci el alışverişine olan ilgiyi artırdığı ifade edildi.