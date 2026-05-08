İkinci el otomobil piyasasında prestijli markaların modelleri, ilk satış fiyatlarının çok altına düştüğünde alıcılar için bir cazibe oluşturuyor.

Garanti sağlayıcısı Warrantywise tarafından paylaşılan son veriler, bazı popüler modellerin 6-7 yaşından sonra sahiplerine ciddi "baş ağrısı" yaşattığını kanıtladı. 1,6 milyon onarım verisinin analiz edildiği listede, yüksek prestijli araçların düşük güvenilirlik puanları dikkat çekiyor.

SERVİS FATURALARI PRESTİJİN ÖNÜNE GEÇİYOR

Rapora göre, lüks araçlar 70.000 mil (yaklaşık 112.000 km) sınırına yaklaştığında arıza riskleri tavan yapıyor.

En güvenilmez 10 modelin ortalama onarım maliyeti 2.000 Sterlin'in (123.632,50 Türk Lirası) üzerine çıkarken, bazı spesifik arızalarda bu rakam küçük bir servet değerine ulaşabiliyor. Listenin en dikkat çeken noktası ise emisyon, elektrik sistemleri ve süspansiyon sorunlarının kronikleşmiş olması.

İşte ikinci el alırken iki kez düşünmeniz gereken, güvenilirlik puanı en düşük 10 otomobil:

1. Land Rover Discovery (Puan: 17.2 / 100) – Listenin En Sorunlusu

Listenin en güvenilmez modeli seçilen Discovery, arazi yeteneğiyle büyülese de dayanıklılıkta sınıfta kaldı. 6-7 yaşlarına geldiğinde ağır arızalar çıkaran modelin, tek seferde tam 25.695 Sterlinlik (yaklaşık bir araba fiyatı) onarım faturası çıkardığı görüldü.

2. BMW 7 Serisi (Puan: 18.7 / 100)

Alman lüksünün zirvelerinden biri olan 7 Serisi, karmaşık elektronik aksamı ve pahalı parçaları nedeniyle ikinci sırada. Ortalama onarım maliyeti 2.467 Sterlin ile oldukça yüksek bir seviyede seyrediyor.

3. Mercedes-Benz S-Class (Puan: 19.2 / 100)

"Dünyanın en iyi otomobili" olarak pazarlanan S-Serisi, yaşlandıkça teknolojik bir yük haline gelebiliyor. Özellikle 70 bin mil (112 bin km) sınırından sonra elektrik arızaları kronikleşiyor.

4. Audi A7 (Puan: 19.2 / 100)

Şıklığıyla göz kamaştıran A7, düşük güvenilirlik puanıyla S-Serisi ile aynı kaderi paylaşıyor. 7 yaşından sonra servis faturaları ortalama 1.862 Sterlin civarında seyrediyor.

5. Range Rover Velar (Puan: 19.7 / 100)

Tasarım ödüllü Velar, ne yazık ki mekanik ve yazılımsal konularda aynı başarıyı gösteremiyor. Garanti süresi bitmiş bir Velar sahibi olmak, yüksek onarım risklerini göze almak anlamına geliyor.

6. Range Rover Sport (Puan: 21.1 / 100)

Prestijin simgesi olan bu SUV, yaşlandıkça süspansiyon ve emisyon sorunlarıyla sahibini üzüyor. Kayıtlardaki en yüksek onarım talebi 24.708 Sterlin olarak kayıtlara geçmiş durumda.

7. BMW X5 (Puan: 23.6 / 100)

SUV segmentinin en popüler oyuncularından X5, 7 yaşından sonra güven vermemeye başlıyor. Bazı ağır arızaların onarımı için istenen 30 bin Sterlinlik faturalar raporun en çarpıcı verilerinden.

8. Land Rover Discovery Sport (Puan: 24.1 / 100)

Ailesinin en "erişilebilir" modeli olsa da, onarım maliyetleri hiç de ekonomik değil. Bir kullanıcı için çıkan 44.401 Sterlinlik rekor fatura, bu modelin neden listede olduğunu özetliyor.

9. BMW X7 (Puan: 26.5 / 100)

BMW'nin dev SUV'si teknoloji dolu olsa da, bu teknoloji bozulduğunda tamiri hem zaman alıyor hem de servet yakıyor. Ortalama onarım maliyeti 2.000 Sterlin bandında.

10. Land Rover Defender 110 (Puan: 28.0 / 100)

Listenin son sırasında yer alsa da hala riskli grupta. Yeni nesil Defender, 5 yaşına ulaştığında ciddi onarım masrafları çıkarmaya başlıyor.

"FİYAT GÜVENİRLİĞE EŞİT DEĞİL" UYARISI

Warrantywise Genel Müdürü Antony Diggins, lüks araçların ikinci eldeki cazibesine kapılmadan önce gerçekçi olunması gerektiğini vurguluyor: "Verilerimiz gösteriyor ki; bir aracın pahalı olması, onun sorunsuz olduğu anlamına gelmez. Hatta tam tersi, teknoloji arttıkça risk de artıyor."

Uzmanlar, bu modellerden birini ikinci el olarak almayı düşünenlerin mutlaka detaylı bir ekspertiz yaptırmaları ve kenarda ciddi bir "onarım bütçesi" ayırmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.