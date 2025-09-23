İkinci bir kalbi ortaya çıkaran bilim insanları merak uyandırırken kalbin yeri de bir o kadar şaşırtıcı. Bu "ikinci kalp", aslında bacaklarımızın arkasındaki soleus kası. Vücut ağırlığımızın yalnızca %1'ini oluşturan bu küçük ama güçlü kas, kan dolaşımı ve yaşam süresi açısından düşündüğümüzden çok daha kritik bir rol oynuyor.

DOLAŞIMIN GİZLİ KAHRAMANI

Peki bu kas nedir ve nasıl çalışır?

Soleus kası, baldırın derinlerinde yer alır ve "baldır kas pompası" adı verilen bir sistemin temel parçasıdır. Bu sistem, baldır ve ayak kasları, toplardamarlar ve kapakçıkların uyumlu çalışmasıyla, oksijeni azalmış kanı yerçekimine karşı yukarı, yani kalbe ve akciğerlere doğru pompalar.

Bu kas aktif olarak çalıştığında, bacak damarlarındaki kan göllenmez ve dolaşım düzenli şekilde devam eder.

Ancak zayıfladığında veya uzun süre hareketsiz kaldığında, kan alt bacaklarda ve ayaklarda birikir. Bu durum, ödem, varis, damar tıkanıklığı gibi problemleri tetikleyebilir.

SAĞLIK RİSKLERİ DE BULUNUYOR

Araştırmalar, soleus kasının işlevinin bozulmasının ölüm riskini 4 kata kadar artırabileceğini gösteriyor. Çünkü bu kasın yeterli çalışmaması, bacaklardan kalbe kan dönüşünü yavaşlatır ve vücutta pıhtı oluşumu, kalp-damar hastalıkları ve akciğer embolisi gibi hayati tehlikeler yaratabilir.

KAS NASIL GÜÇLENDİRİLİR?

Uzmanlar, soleus kasının sağlıklı kalması için düzenli hareketin şart olduğunu vurguluyor.

Yürüyüş, merdiven inip çıkma, hafif baldır egzersizleri ve ayak bileği çevirmeler bu kası çalıştırarak dolaşımı destekler.

Uzun süre oturarak çalışanların, her 30 dakikada bir kısa esneme ve bacak hareketleri yapması öneriliyor.