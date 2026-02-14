ABD Başkanı Donald Trump, Fort Bragg’deki askerleri ziyareti sonrasında basına verdiği demeçte yeniden İran'ı hedef aldı.

Kırk yedi yıldır süregelen görüşmelerin sonuçsuz kaldığını belirten Trump “Bu süreçte onlar konuşmaya devam ederken biz çok sayıda can kaybı verdik” dedi. Trump, "İran'da rejim değişikliğinin olabilecek en iyi şey olacağını" da ekledi.

Trump, müzakerelerin başlamasından beri ilk kez rejim değişikliğine verdiği desteği hatırlattı. Buna karşın askeri bir operasyonun o kadar da kolay olmayacağını da kabul etti.

Amerikalı yetkililer Ayetullah Ali Hamaney’i devirmenin Venezuela lideri Nicolás Maduro’nun yakalanmasından çok daha karmaşık bir operasyon gerektirdiğini itiraf etti.

ORTA DOĞU CEPHANELİK OLDU

Trump henüz nihai kararını vermemiş olsa da ABD ordusunun Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisini göndermesi askeri hazırlıkların da sürdüğünü gösterdi.

Katar'daki, Bahreyn'deki üsler uçaklar ve hava savunma sistemleriyle donatılırken bölgeye konuşlanan uçak gemisi USS Abraham Lincoln ve Venezuela'dan Orta Doğu'ya yola çıkan USS Gerald R. Ford bölgeye yüze yakın uçağın sevk edilmesi anlamına geliyor.

Diplomasinin başarısız olması halinde devreye girecek askeri planlar, İran nükleer programın hedef alınmasını ve ülkenin balistik füze kabiliyetlerinin yok edilmesini kapsıyor.

Ayrıca Amerikan komandolarının İran askeri hedeflerine yönelik operasyonlar düzenlemesi de değerlendirilen seçenekler arasında bulunuyor.

Diplomatik kanallarda Trump bir anlaşma zemini aradığını söylese de müzakerelerdeki sabırsızlığı her geçen gün artıyor. ABD ordusu, gerekirse saldırmak için askeri hazırlıkları arttırıyor.

DİPLOMATİK TEHDİT

Umman’ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelere Jared Kushner ve Steve Witkoff gibi isimler katıldı.

ABD tarafı herhangi bir anlaşmanın sadece nükleer programı değil aynı zamanda balistik füzeleri ve milis gruplara verilen desteği de içermesi gerektiğini vurguluyor.

Geçmişte nükleer tesislere yönelik saldırı emirlerini son anda durduran Trump şimdi daha sert bir dil kullanıyor.

Trump sürecin gidişatına dair “Bir anlaşma yapmak zorundayız. Aksi takdirde durum çok sarsıcı olacak. Çok sarsıcı” uyarısında bulundu.

Üst düzey yetkililer İran’ın talepleri karşılayacak bir anlaşmaya yanaşması konusunda ciddi şüpheler taşımaya devam ediyor.