Çin'in Dongguan kentinde yaşayan Liang Caiyu ve He Xiansheng isimli çiftin videoları kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi. Douyin'de (Çin'in TikTok'u) paylaştıkları "Hangisi koca, hangisi eş?" başlıklı video, kullanıcıların aklını karıştırdı. Çift, aynı perukları takıp aynı mimikleri yaparak adeta "kopyala-yapıştır" gibi göründü.

"ZAMANLA BİRBİRİMİZE BENZEDİK"

South China Morning Post'un haberine göre çift, her ikisi de 40 yıllık bitkisel ilaç geleneğine sahip ailelerden geliyor. Bir arkadaş aracılığıyla tanışan Liang ve He, altı ay içinde evlenerek birlikte bir bitkisel ürün dükkanı açtı.

He Xiansheng bitkisel çay ve karışımları hazırlarken, eşi Liang tanıtım ve satışlardan sorumlu. Ancak işlerinin ilk zamanlarında fazla ilgi görmeseler de takipçileri çiftin şaşırtıcı benzerliğini fark ettikten sonra işler değişti...

Liang, "İlk tanıştığımızda benzer görünmüyorduk ama yıllar geçtikçe neredeyse aynı olduk. İki yıldır sürekli birlikteyiz; çalışıyor, yiyor, dinleniyoruz. Sanırım o yüzden giderek birbirimize benzedik" diye konuştu.

"İŞİMİZE YARIYORSA NEDEN OLMASIN?"

Çiftin benzerliği, sonunda dükkanlarının reklamı haline geldi. He Xiansheng, başta kamera karşısında kadın kılığına girmekte zorlandığını itiraf etti ancak eşinin özverisini görünce fikir değiştirdi:

"Eğer işe yarayacaksa neden denemeyeyim?" dedi.

Boş zamanlarında birlikte dağlara gidip şifalı ot toplarken çekim yapıyorlar. Videolarında hem eğlenceli skeçler hem de ginseng seçimi veya geleneksel Çin tıbbında kullanılan karışımlar hakkında öğretici bilgiler yer alıyor...