Taksim’de motosikletle olay yerine gelen iki kişi, iki gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, dün saat 07.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde motosikletle caddedeki bir gece kulübünün önüne gelen iki şüpheliden biri silahını çıkararak yan yana bulunan iki gece kulübüne kurşun yağdırdı.

Olayın ardından motosiklete tekrar binen iki şüpheli hızla uzaklaştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Saldırının ardından çalışma başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalarda onlarca güvenlik kamera görüntüsünü tek tek izleyen Güven Timleri, şüphelilerin Fatih Zeyrek Mahallesi'ne kaçtıklarını tespit etti.

Bir yandan da isabet alan iş yerleriyle ilgili geçmişe yönelik araştırma yapan ekip, 2024 yılında kulüpte meydana gelen kavgadaki kişilerin, motosikletle kaçan saldırganlara benzediğini belirledi.

SALDIRGANLAR İKİZ KARDEŞ ÇIKTI

Buradan yolan çıkan Güven Timleri, kavga sonrası saldırganlarla, daha önceki olayda mağdurları darp edenlerin birbirlerinden şikayetçi olduğunu tespit etti.

Devam eden güvenlik kamerası çalışmalarında Zeyrek Mahallesi’nde bir binada oturdukları tespit edilen iki şüpheli Güven Timleri tarafından olaydan yedi saat sonra yakalandı.

Gözaltına alınan ve ikiz kardeş olduğu tespit edilen 19 yaşındaki Emre D. ve Rauf D. emniyete götürüldü. Ayrıca olayda kullanılan ruhsatsız silaha da polis tarafından el konuldu.

İNTİKAM İÇİN KURŞUN YAĞDIRMIŞLAR

Emniyette ifadeleri alınan ikiz kardeşler, geçtiğimiz 2024 yılında eğlenmek için bir gece kulübüne gittiklerini, çıkan tartışma sonucunda yaklaşık 18 kişinin kendilerini darp ettiğini ve dışarıya atıldıklarını, bu durumu hazmedemeyip husumet besleyip, ardından plan yaptıklarını ve saldırıyı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Poliste toplamda dört suç kaydı olduğu ortaya çıkan ikiz kardeşler hakkında 'Mala zarar verme', 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Silahlı tehdit' suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Emre D. ve Rauf D. adliyeye sevk edildi.