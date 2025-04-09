Doğa ve çevreyi korumaktan çok ekonomik kaygılarla hazırlanan İklim Kanunu, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı. Enerji ve İklim Uzmanı Önder Alageyik, Türkiye’nin enerjide ithalata bağımlı olduğu fosil yakıtlardan çıkış planı sunmayan kanun teklifini, “İklim Kanunu değil, iklimi değiştirme kanunu” olarak tanımladı. Alageyik, AKP döneminde Türkiye’nin enerji ithalatının tutar bakımından 10 kat arttığının, sera gazı emisyonunun ise ikiye katlandığının altını çizdi. Kanun teklifinin enerjide ithalata bağımlılığı artıracağını belirten Önder Alageyik, vatandaşın ödeyeceği elektrik-doğalgaz faturasının da kabaracağını kaydetti.

BOYKOT ÇAĞRISI

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, şubat ayında TBMM Çevre Komisyonu’nda kabul edilmişti. Dün itibarıyla TBMM Genel Kurulu’na gelen kanun teklifi, Türkiye’nin fosil yakıtlardan çıkış planınına ilişkin somut bir plan sunmadığı ve sera gazı salınımını azaltmadıyı hedeflemediği için eleştiriliyor. Çevre örgütleri, milletvekillerine ‘oylamayı boykot edin’ çağrısında bulunuyor.