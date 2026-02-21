Açlık sınırının altında maaşlarla yaşamak zorunda kalan milyonlarca emekli Ramazan Bayramı'nda bir nebze olsun nefes alabilmek için ikramiye tutarının netleşmesini bekliyor. Halen 4 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyelerinin artırılması için Ankara’da üç ayrı formülün masada olduğu belirtiliyor.

İlk senaryo, emekli ikramiyelerinin 1.000 TL artırılması. İkinci senaryo, emeklinin bayram ikramiyesinin 1.500 TL zamla 5.500 TL'ye çıkarılması. Son senaryo ise bütçe imkanlarının biraz daha zorlanarak emekli ikramiyelerine yüzde 50 zam yapılarak 6 bin TL'ye çıkarılması.