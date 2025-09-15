Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 10 yılında, eğitime ve kalkınmaya verdiği önemle 15 milyon çalışkan ve üretken genç yaratmıştı. Bu büyük başarı 10’uncu Yıl Marşı’na da yansımıştı. AKP’nin iktidarda olduğu, cumhuriyetin son 10 yılında ise 19 milyon 49 bin 203 genç yoksulluk yüzünden eğitimini bıraktı, üretkenlikten koptu.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı 2015-2025 yılları arasında üniversiteyi bırakmak zorunda kalan öğrenci sayısını açıkladı. Veriler CHP Milletvekili Aliye Timisi Ersever’in yazılı soru önergesine verilen yanıtla ortaya çıktı.

2022’DE BİRDEN FIRLADI

Üniversitelerde en büyük öğrenci kaybı ekonomik krizin patlak verdiği 2022 yılında yaşandı. Dövizin yükseldiği, fiyatların 10’ar 20’şer kat arttığı bu dönemde 3 milyon 955 bin öğrenci üniversiteleri terk etti.

2015 yılından günümüze kadar olan dönemde ikinci en büyük öğrenci kaybı da 2 milyon 36 binle yine krizlerin derinden hissedildiği 2018 yılında yaşandı. Sadece 2020 yılından bu yana üniversite eğitimine son vermek zorunda kalan öğrenci sayısı 11 milyonu aştı.

doktorayı da bıraktılar.

Evde oturan genç oranları

2015 yılından bu yana üniversite eğitiminden kopan 19 milyonu aşkın öğrencinin 16.9 milyonu devlet üniversitelerinden, 2.1 milyonu vakıf üniversitelerinden, 57 bini de vakıflara bağlı meslek yüksek okullarından ayrıldı.

Devlet üniversitelerinden ayrılmak zorunda kalan öğrencilerin ise 8.3 milyonu 4 yıllık fakülte eğitimini, 7 milyonu 2 yıllık ön lisans eğitimini, 1.4 milyonu yüksek lisans eğitimini, 182 bini de doktora eğitimini bıraktı.

Üniversiteyi bırakan öğrencilerin 8 milyonu 20-25 yaş, 4.7 milyonu 25-30 yaş grubunda bulunuyor. Üniversiteyi terk eden öğrencilerin 9.7 milyonu erkek, 9 milyon 350 bini de kadınlardan oluşuyor.

Yoksulun okuması çok zorlaştı

Verileri değerlendiren CHP Milletvekili Aliye Timisi Ersever, iktidarın ekonomiyi içine soktuğu kriz ortamı yüzünden toplumun yoksul kesimlerinin okumasının çok zorlaştığını, eğitimin artık ‘zengin işi’ haline geldiğini söyledi. Ersever, ekonomik zorlukların Türkiye’nin nitelikli nüfus, aydınlık geleceğine ağır darbe indirdiğini ifade etti.