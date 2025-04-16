Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek depremi ve emeklileri bahane göstermesine rağmen bütçe harcamaları faiz gideriyle rekor üstüne rekor kırıyor. İktidar 3 ayda 3.1 trilyon lirayı aşan harcama yaparken, bütçenin finansmanı ise maaşı eline geçmeden Gelir Vergisi kesilen, aldığı ürünlerden Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödeyen vatandaşa kaldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mart ayı bütçe verilerine göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun yüzde 38 olarak açıkladığı enflasyon oranına rağmen bütçenin vergi geliri yıllık bazda yüzde 50.5 artarak 2 trilyon lirayı aştı. Vergi gelirinin yaklaşık dörtte birini çalışanların maaşından kesilen Gelir Vergisi tevfikatı oluşturdu. Diğer yandan bütçenin Kurumlar Vergisi geliri, yılın ilk 3 ayında yıllık bazda yüzde 16 azalarak 23.7 milyar liraya indi.

FAİZDE YÜZDE 85 ARTIŞ

Üstelik Kurumlar Vergisi’nde ilk 3 ayda, yıl tahmini olan 1.6 trilyon liralık gelir hedefinin yalnızca yüzde 1.4’üne ulaşıldı. Şirketlerden toplanmayan vergi, KDV ve ÖTV’yle telafi edildi. Bütçenin 3 aylık ÖTV geliri yüzde 39 artışla 393.5 milyar liraya, KDV geliri de yıllık yüzde 63 artışla 351.7 milyar liraya ulaştı. Diğer yandan iktidar bütçeden her ay en az 1 trilyon lira harcamaya devam ediyor. Bütçeden mart ayında 1 trilyon 27 milyar lira, ilk 3 ayda ise 3 trilyon 117 milyar liralık harcama yapıldı. 3.1 trilyonluk harcamanın, 1.1 trilyon lirasını cari transferler, 920.7 milyar lirasını personel gideri, 463 milyar 949 milyonunu faiz gideri oluşturdu. 3 aylık faiz harcaması yıllık bazda yüzde 85.2 artarken, bütçedeki 1.9 trilyonluk tahminin yüzde 23.8’sine ulaşıldı.

Bütçedeki tasarruf yoksuldan yapılıyor

Her ay 1 trilyon liralık bütçe harcaması yapan, faiz giderini bir yılda neredeyse ikiye katlayan iktidar, tasarrufu ise yoksuldan yapıyor. Ülkede yoksul sayısı her geçen gün artarken, bütçedeki ‘yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma’ kaleminden yapılan harcamalar geriliyor. Şubat ayında 47.4 milyar liralık yoksullukla mücadele harcaması yapılırken, martta bu değer 21.9 milyar liraya indi. Yoksuldan tasarruf yapılırken bütçedeki gizli harcamalar artıyor. Kamuoyunda ‘örtülü ödenek’ olarak bilinen harcamalar yüzde 32.5’lik yıllık artışla 3.3 milyar lira oldu.

Ekonomist İris Cibre: Bu yıl da tahmin tutmaz

Verileri “Bu yıl bütçe tahminlerinin tutması çok zor” ifadesiyle değerlendiren Ekonomist İris Cibre, “Harcamaların yüzde 15’i, bütçe açığının yüzde 65’i faiz gideri. Kurumlar vergi ödemezken, tüm yük halka biniyor. Yüksek faizin yükü bütçeye ağır geliyor ve uzun süre etkisini görmeye devam edeceğiz. Faiz hariç giderlerdeki artış oranı enflasyon seviyesinde. Ekstra harcama çıkarmıyorlar ama tasarruf da yok” dedi.

Ekonomist İnan Mutlu: Faiz lobisi bütçede

Ekonomist İnan Mutlu “Faiz lobisini başka yerde aramayın, bütçe harcamalarına bakınca bulunuyor. Faize harcanan para hem sağlık hem de eğitim harcamalarına ciddi fark attı. İlk 3 ayda sağlık için 249 milyar, eğitim için 360 milyar, faiz için 463 milyar lira harcandı. İlk 3 ayda harcanan her 100 liranın 14.7 lirası faize, 11.4 lirası eğitime, 7.9 lirası sağlığa gitti” yorumunu yaptı.