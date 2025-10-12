Daha önce bu yılın sonunda enflasyonu yüzde 20’lere indirmeyi hedeflediklerini sıklıkla tekrarlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün yaptığı açıklamada aralık ayında enflasyonun hâlâ yüzde 30’lara kalabileceğini itiraf etti.

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni’nde Yılmaz, enflasyonla ilgili “Bu sene yüzde 30’un biraz altı, biraz üstü bir yerlere gelmiş olacağız” dedi. Cevdet Yılmaz, enflasyonun gelecek yıl yüzde 20’nin, 2027’de ise yüzde 10’un altına ineceğini iddia etti.