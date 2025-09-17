Anavatan Partisi lideri ve Başbakan Turgut Özal, 1983 yılında TRT’de katıldığı bir açık oturumda, Boğaz Köprüsü’nü satacaklarını açıkladı. Halkçı Parti lideri Necdet Calp ise ‘Sattırmam’ diyerek masayı yumrukladı.

BU KEZ GEÇİŞ GARANTİLİ

Bu yumruk Halkçı Parti oylarını katladı, yüzde 30.4 ve 5.3 milyon oy ile 117 milletvekili çıkararak ana muhalefet oldu. İktidara gelen Özal ise gelir ortaklığı senedi ile Boğaz Köprüsü’nü 5 yıllığına sattı. Hazine 22 milyon dolar elde etti.

AKP 42 yıl sonra Özal’ın izinden gidip bugün adı ‘15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ olan ve 30 Ekim 1973’te hizmete giren İstanbul Boğazı üzerindeki ilk köprüyü özelleştirmeyi planlıyor. Köprünün YİD modeli ile yapılan Osmangazi ve Çanakkale köprüleri gibi geçiş garantili olabileceği belirtiliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen köprüden günde 450 bin araç geçiyor, otomobillerden 47 lira ücret alınıyor. Osmangazi Köprüsü’nde ise otomobillerden 795, kamyon, otobüs ve TIR’lardan 1510 ile 2530 TL, Çanakkale Köprüsü’nde ise otomobillerden 795, kamyon, otobüs ve TIR’lar için ise 990-1975 TL geçiş ücreti alınıyor.

185 milyarlık özelleştirme

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, özelleştirme planını TBMM gündemine getirdi ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e “Orta Vadeli Programda (OVP) özelleştirme geliri olarak 2025’te 21 milyar, 2026’da ise 185 milyar lira öngörülmektedir. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 9 ayrı otoyolun da özelleştirilmesi mi hedeflenmektedir?’’ sorularını yöneltti.