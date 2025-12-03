Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) ‘komisyonun yapısını değiştirmezseniz masaya oturmayız’ restine karşılık iktidar 15 olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu üye sayısını 11’e düşürecek. Ancak komisyonda işçinin üye sayısı yine 5’te kalacağı için sonuç değişmeyecek, asgari ücretli bu sefer de 1 oy

farkıyla ezilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda hükümet kanadını temsil eden üye sayısının 5’ten 1’e düşürülmesi teklifini getirmesi üzerine Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Başkanlar Kurulu’nu acil toplantıya çağırdı.

‘DÜZENLEME GEREKİYOR’

İktidarın matematik oyununu gören Türk-İş, masaya oturmak için üye yapısında yapılacak değişimin yanı sıra bu yılın enflasyon kaybının karşılanması ile zam oranının belirlenmesinde kira, gıda, eğitim ve ulaşım fiyatlarındaki artışın dikkate alınmasını istedi. Atalay, komisyon yapısındaki değişiklikle ilgili düzenleme talep etti.

Ergün Atalay, 22 bin 104 lira olan asgari ücrete 25 bin 198 lira üzerinden zam yapılması gerektiğini vurguluyor.

‘Kiraya, gıdaya göre zam yapın’

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, enflasyonun 2024’te yüzde 44 olmasına rağmen asgari ücrete bu yıl yüzde 30 zam yapıldığını belirterek, öncelikle 14 puanlık bu kaybın telafi edilmesini istedi. Atalay, ayrıca TÜİK’in kira, gıda, eğitim ve ulaştırmadan oluşan 4 kalemdeki enflasyon artışının zam oranının belirlenmesinde dikkate alınmasını talep etti.