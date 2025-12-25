AKP iktidarı, açlık sınırının 30 bine yaklaştığı yoksulluk sınırının 97 bin lirayı aştığı ekonomik tabloda asgari ücretin 28 bin 75 lira olduğunu açıkladı.

Bu rakam, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 1993’te Refah Partisi İstanbul İl Başkanı iken bir düğün salonunda yaptığı konuşmayı yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan 26 saniyelik videoda Erdoğan, dönemin iktidarını asgari ücret üzerinden şöyle eleştirmişti:

Cumhurbaşkanı’nın 1993’teki asgari ücrete ilişkin konuşması yeniden gündemde. 2026 asgari ücretinin ülkedeki yoksulluğu hiçe sayarak belirlenmesi tepkilere neden oldu.

“Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? Soruyorum sizlere. Bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla, bir simidi bile layık görmüyor. Bunların izinden nasıl gideceksiniz? İşte ekonomik durum bu!”

Bu videoyla ilgili şu yorumlar yapıldı: “Recep Bey, Tayyip Bey’e çok kızmış”, “Verdik yetkiyi, gördük etkiyi”, “Onların karnı tok, açın halinden anlamazlar”, “Ne güzel konuşuyor. Keşke ülkeyi böyle insanlar yönetse!”, “Unuttu o günleri”, “İşimiz Allah’a kaldı.”