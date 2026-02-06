Sözcü TV muhabiri İlknur Yağumli ve kameraman Nihat Fındıklı, 6 Şubat depremlerin 3’üncü yıl dönümünde Hatay il sınırları içinde saha çalışması yaptı.

İki gündür bölgede bulunan muhabir ve kameraman Nihat Fındıklı, Antakya’da konteyner kentlerde yaşayan depremzedelere mikrofon uzatarak, yaşanan süreci yerinde aktardı.

ENKAZLAR HALA KALDIRILMADI

Özellikle Eski Antakya bölgesinde çekilen drone görüntülerinde enkaz ve moloz yığınlarının hâlâ kaldırılmadığı görüldü.

Sokak ve caddelerde ilerlemenin dahi zor olduğu alanlar, aradan geçen üç yıla rağmen bölgedeki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Ekip, sahadaki tablo karşısında kendilerinin de şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

3 SENEDE HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ

Depremzedelere “Üç yılda somut olarak ne değişti?” sorusu yöneltilirken, alınan yanıtlar dikkat çekti. Bölge sakinleri, “Burada hiçbir şey değişmedi, hayat normale dönmedi” ifadelerini kullandı.

Konteynerlerde yaşamın sürdüğünü belirten vatandaşlar, hasarlı ve az hasarlı binalarda ise hâlâ elektrik ve su olmadığını, altyapı çalışmalarının tamamlanmadığını dile getirerek, her yıl dönümünde yalnızca geçici çalışmalar yapıldığını söyledi.