İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a saldırmasının ardından piyasada döviz talebi hızla arttı. Merkez Bankası (TCMB) bu baskıyı azaltmak için rezervlerinden 25.7 milyar dolar sattı. Ancak bu müdahale, ‘kullanılabilir döviz rezervinde’ hızlı bir erimeye yol açtı.

İddialara göre TCMB, Londra’daki altınlarını swap mekanizması ile göstererek döviz bulmayı planlıyor. ABD merkezli finans ajansı Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Merkez Bankası’nın altın karşılığı döviz swap (takas) işlemleri gerçekleştir-

me seçeneğini masaya aldığını belirtiyor. Bu işlemde, altın ile alınan dolar arasındaki fark için yıllık yaklaşık yüzde 4.05 maliyetle faiz ödenmesi söz konusu.

Türkiye, son on yılda altın rezervlerini en hızlı artıran ülkeler arasında yer alıyor. TCMB’nin altın rezervlerinin değeri mart ayı başı itibarıyla yaklaşık 135 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası şubat ayında yüzde 31.5 olarak açıklanan enflasyonu yavaşlatmak için ağırlıklı olarak liranın reel değerlenmesine yol açan bir politika izliyor. Yani liradaki değer kaybı kamu kontrolü ile önleniyor.

LONDRA’DA TUTULUYOR

Sözcü’ye konuşan Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre, Türkiye altın rezervlerinin yaklaşık 30 milyar dolarının Londra’da tutulduğunu söyledi. Londra’da altın-döviz takasının maliyetinin yıllık yüzde 4.05 olduğu bilgisini veren Cibre, “Merkez Bankası’nın döviz likiditesi yaratmak için pek çok aracı var. Banka 13 Mart haftasında 6 ton (1 milyar dolarlık) altın satmıştı” dedi. Cibre, TCMB net döviz pozisyonunun altın fiyatı ve net 25.7 milyar dolarlık satış etkisiyle 20.4 milyar dolara gerilediğini aktardı.

Kapalıçarşı ve Kuyumcukent’te 1 gram kalmadı

Düşüşü gören koştu yastık altı büyüyor

Yastık altındaki birikimler artıyor, yatırımcı düşük fiyatı fırsat bilip altına yöneliyor. Kimisi birikim yapmak, kimisi borç kapatmak için kuyumculara koştu. Altın fiyatlarındaki oynaklık, yatırımcıları Kapalıçarşı ve Kuyumcukent’e yöneltti. Bayram tatili nedeniyle Darphane ve rafinerilerde üretim durunca, kuyumcularda 1 gramlık altın kalmadı. Pazartesi görülen dalgalanmanın ardından ons altın dün sınırlı bir yükselişle 4 bin 410 dolar seviyesinde yatay seyretti. Gram altın ise bankalararası piyasada günü 6 bin 266 liradan, Kapalıçarşı’da 6 bin 743 liradan tamamladı. Geçtiğimiz yıl ve yılın ilk aylarında sert yükselişler yaşanmasının ardından, yurt içindeki yatırımcı talebi altın piyasalarında yoğunlaştı. Pazartesi yaşanan dalgalanma sonrası yatırımcılar dün daha yoğun şekilde kuyumculara akın etti ancak 1 gram altın bulamadı.

24 AYAR 1 GRAMA TALEP ÇOK

Altın piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, bayram tatili nedeniyle 24 ayar 1 gram altının tükendiğini belirterek, “Kapalıçarşı’da 1 gram yok, bayramda Darphane üretim yapmadığı için yok. Oysa 5 ve 2-3 gram var, ayrıca 22 ayar 1 gram da mevcut. Ama halkımız illa 1 gram 24 ayar istiyor. Çarşıdaki yoğun talep devam ediyor. Birkaç güne gram yokluğu bitecek” dedi.

Gümüşte 70 dolar kritik eşik

Gümüş, 121 dolarla rekor kırdığı 29 Ocak’tan bu yana değerinin yüzde 43’ünü kaybederken, kayıplarının yüzde 25’i savaşın başlamasıyla gerçekleşti. Önceki gün 61 dolara kadar gerileyen gümüşün ons fiyatı dün 70 dolardan işlem gördü. Analistlere göre, gümüş fiyatı 70 dolar direncini kırarsa, teknik olarak yeni bir yükseliş trendi başlayabilir. Ancak bu seviyeden gelecek olası satışlarda fiyat yeniden 65 dolar altına sarkarsa, düşüş trendi devam edebilir.