Her fırsatta ‘Ecdat mirası’ hamaseti yapan iktidar gözünü bu kez de İstanbul’un en eski ve tarihi semti Beyoğlu’na dikti. Özelleştirmede sınır tanımayan iktidar mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan İstanbul Beyoğlu’nda sit alanı içerisindeki 11 tarihi ev ve dükkanı da satmak için özelleştirme kapsamına aldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından satışa hazırlanacak ev ve dükkanlar Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi’nde Galata Kulesi ve Karaköy bölgesinde yoğunlaşıyor. Tarihi mülkler Galip Dede, Kemeraltı ve Tersane caddeleri çevresindeki tescilli, tarihi kentsel sit alanı içerisinde yer alıyor.

2028 SON TARİH

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi’ndeki 11 taşınmaz ile bu taşınmazların üzerinde bulunan ev, oda ve dükkanları özelleştirmeye hazırlaması için ÖİB’e yetki verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, İstanbul’un merkezinde, sit alanı içerisinde yer alan bu yapılar satış, kiralama, gelir ortaklığı, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden bir veya birkaçının birlikte uygulanması yöntemiyle özelleştirilecek. Özelleştirme yöntemlerinin belirlenmesi ve satışın İşlemleri en geç 2028 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

Tarihi kentsel SİT alanında yer alan 11 ev ve dükkandan her biri yaklaşık 60-70 metrekare büyüklüğünde. Taşınmazlar sit alanında olduğu için yapılaşma kısıtlı uygulanıyor. Bu taşınmazlar üzerinde bir süredir revize ve tescil işlemleri yürütülüyordu.

Boru şirketi 1.1 milyara gitti

Arazi satışlarının yanı sıra özelleştirme ihalesi yapılan Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ’deki yüzde 56.09’luk kamu hissesi 1 milyar 100 milyon lira karşılığında Emre Fırat ve Sevda Fırat, Vera Konsept GYO AŞ, Durusel Elektrik Ortak Girişim Grubu’na satıldı. Satış kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Bu ortaklığın satıştan vazgeçmesi halinde şirket hisseleri 1 milyar 75 milyon liraya Selahattin Erdem Sürme’ye verilecek.