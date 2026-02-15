

AKP’nin yarattığı ekonomik krizle Türkiye, çalışanların asgari ücretle, emeklilerin ise

en düşük aylıkla geçim savaşı verdiği yoksullar ülkesine dönüşüyor. Çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, en düşük emekli aylığı alanların, tüm emekliler içindeki oranın 2019’da yüzde 7 seviyesindeyken, bu yıl yüzde 30’un üstüne çıktığını vurguladı.

Aziz Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerini kullanarak emeklilerin yıllar içerisinde nasıl yoksullaştırıldığını hesapladı.

CEVDET YILMAZ’A SORU

Çelik’e göre 2019’da 1.000 TL olan en düşük aylık ile geçinmeye çalışan 800 bin emekli vardı. En düşük emekli aylığı alanların oranı da yüzde 7 olmuştu. Bu yıl ise emeklilerin yüzde 30’unun (4.9 milyon kişi) 20 bin TL kazandığı tahmin ediliyor. Yalnızca son 1 yılda 700 bin emeklinin maaşı, en düşük aylık seviyesine indi.

Aziz Çelik, bu verileri “En düşük emekli aylığı alanların emekliler içindeki oranı 2019’da yüzde 7 iken 2026’da yüzde 30’un üstüne çıktı. Bunun anlamı emeklilerin dipte eşitlenmesidir. Ortalama aylıklar en düşük aylığa yakınsadı. Makas iyice kapandı. AKP emeklileri dipte eşitledi” ifadesiyle değerlendirdi.

Ekonomist Uğur Gürses ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamalarına göre kişi başı gelirin 4 yılda neredeyse ikiye katlanarak 18 bin dolara yaklaştığını ancak aynı dönemde emekli aylıklarının dip seviyede eşitlendiğini hatırlatarak “Cevdet Bey bu durumu nasıl açıklıyor” diye sordu.

‘Seçim zamanı sandıkta birleşin’

Verilerin ortaya koyduğu yoksulluğa tepki göstermek için eylemlere devam eden emekliler, aynı zamanda bir sonraki seçimi bekliyor. 2021 Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş, emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik koşullar için “Emeklilerin geçinebilmesi, hayatını idame ettirebilmesi çok zor. Bu iş zıvanadan çıktı. Emekliler, seçim zamanı sandıkta birleşmeli” yorumunu yaptı.