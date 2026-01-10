Emekliler ve memurlar için 2026 yılının ilk 6 ayı için maaş artış oranları belli oldu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, içerisinde en düşük emekli maaşını 20 bin liraya yükseltecek maddenin de yer aldığı kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 enflasyon artışı alırken memurların toplu sözleşme ile farklarından oluşan zam oranları yüzde 18.60 oldu.

Aralık ayı itibarıyla 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı altı aylık enflasyon oranı olan 12.19 oranında artarsa 18 bin 938 liraya çıkacaktı. İktidar bu meblağı yüzde 18.48 zamla 20 bin liraya çekti. Aradaki fark sadece 1.062 lira oldu. Üstelik yüzde 18.48’lik artış sadece 4 milyon 917 bin emekliye yarayacak. Diğer işçi emeklileri yine yüzde 12.19 zam alacaklar. Bu durum, “Emekliyi fakirlikte eşitliyorlar, her işçinin ödediği prim farklı, yeni adaletsizlikler oluşturuluyor” eleştirisine neden oldu.

SEFALET HARÇLIĞI

Maaş artış oranı ve uygulamadaki adaletsizliklere isyan eden vatandaşlar, siyasetçiler ve uzmanlar tepkilerini hem sosyal medya aracılığıyla hem de sokakta verdi. Sinoplu emekli Cengiz Koç, “19 bin lira aylık al, 20 bin lira kira ver. Nasıl olacak bu iş? Ekonomi iyiyse bize niye yansımıyor” diye sordu. Osmaniye’de yaşayan yaşlılık maaşı alan bir vatandaş da “Yemeği aşevinden alıyorum, yoksa yetmez. Orası ücretsiz, herkes oradan yiyor. Et alamıyorum” dedi. CHP’li İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, en düşük emekli aylığına 1.000 TL zam yapmış. “1.000 TL’ye bir kilogram kıyma alınmıyor” ifadelerini kullanırken, Prof. Dr. Aziz Çelik de “20 bin TL emekli aylığı değil sefalet harçlığıdır” dedi.

Yetim aylığı 5 bin TL Dul aylığı 15 bin TL

20 bin TL’nin çok altında aylık alacak milyonlarca yaşlı ve emeklinin olduğunu söyleyen Aziz Çelik şunları paylaştı: “65 yaş aylığı 6.393 TL. Dul aylığı 15 bin, yetim aylığı 5 bin TL. En düşük emekli aylığı 20 bin TL olacak ama bütün yaşlılar ve emekliler için değil. Sosyal güvencesi olmayan 850 bin civarında 65 yaş üstü vatandaşın aylığı 6.393 TL olacak. Dul ve yetimler (sayıları 4 milyon civarında) ise en düşük aylıktan yüzde 75 ve yüzde 25 gibi pay alacak.”