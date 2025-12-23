Belce Örü Erçin

Türkiye’de gençler diplomanın önemini kaybettiği, hayat pahalılığı nedeniyle birikim yapmaktan uzak bir gelecek tasavvuru altında eziliyor ve umutlarını kaybediyor.

3 YILA İNDİRECEKLER

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde dört yıllık lisans eğitiminin üç yıla indirilmesi için çalışma yürütüldüğünü açıklayadursun; eğitimin süresi değil kalitesi ve sunduğu imkanlar gençlerin geleceğini belirliyor. Genç işsizler ordusu büyürken eğitim enflasyonu rekor kırıyor.

Sosyal medya paylaşımında 5 aydır işsiz olduğunu söyleyen bir genç, yaşadığı duruma şu cümlelerle tepki gösterdi: “4 yıllık sektör deneyimim var. Yüzde 100 İngilizce bölümü burslu okudum. Aile evine döndüm. Faturalarımı ödemiyorum, yemeğimi kendim yapmıyorum. Normalde insanlar ‘Ne kadar rahatsın’ der ama ben bundan bıktım. Bu ülkede üniversite mezunu olmak bana hiçbir şey katmadı.”

İş görüşmelerinde kendisine teklif edilen maaşlara tepki gösteren bir başka genç ise: “İş görüşmesinden çıktım; yol parası yok, yemek parası yok. Asgari ücret diyorlar ama maaşı 3-5 ay İŞKUR ödüyormuş, çalışmadığın gün parasını ödemiyormuş, onun da yarısını veriyor. 14-15 bin TL ile kim geçinebilir? Sonra da ‘gençler iş beğenmiyor’ deniyor” ifadelerini kullandı.

3 BİN TL BURS YETMİYOR

Geçen hafta Ankara’da üniversite öğrencileri, topladıkları 20 bin imzayla Meclis’e yürüdü. Öğrenciler, ‘3 bin TL’lik burs ile Mehmet Şimşek geçinsin’ sloganları attı. İstanbul’da da üniversite öğrencileri, Kadıköy-Beşiktaş vapuruna ‘Bu düzende geçinemiyoruz, barınamıyoruz, yaşayamıyoruz. Geleceğimizi asgarileştirmeyeceğiz!’ yazılı pankart astı.

NEET gençlerin sayısı 4.7 milyon

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 15.3 seviyesinde. Geçen yıl 15-29 yaş arasında 3.5 milyon olan ne eğitimde ne istihdamda (NEET) olan gençlerin sayısı bu yıl 4.7 milyon oldu. Avrupa Birliği ülkelerinde NEET işsizlik oranı genç işsizlik oranına kıyasla düşük seyrederken, Türkiye’de NEET genç işsizliği, genç işsizlik verisinin çok üzerinde.