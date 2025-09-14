Merkez Bankası (TCMB), politika faizini düşürürken vatandaşın sırtındaki yük hafiflemedi, tam tersine ‘tefeci faizi’ benzetmesini aratmayacak seviyelere ulaştı. Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 40.5’e indirmesine rağmen, devlete olan borçlarda gecikme faizinin hâlâ yüzde 54 seviyesinde kalması, ekonomik adalet tartışmalarını alevlendirdi. Vatandaşın devlete olan borcuna yüzde 54 gecikme faizi uygulanırken; vatandaşın devletten olan alacağına yüzde 24 faiz işletiliyor. Yani devlet, vatandaştan borcunu geciktirdiğinde iki katı bedel alıyor ama kendi borcunu öderken yarısını bile vermiyor.

YERİNDEN OYNAMADI

Devlete borcu olanların gecikme faizi yıllık yüzde 54 seviyesinde bulunuyor. Bu nedenle 10 bin lira borcu olan 5.400 lira, 50 bin lira borcu olan da 27 bin lira devlete faiz ödemesi yapıyor. Bu duruma dikkat çeken Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, “TCMB faiz indirimine devam ederek politika faizini yüzde 40.5’e indirdi. Ancak, vatandaşın devlete olan borcuna uygulanan gecikme faizi hâlâ yüzde 54. Diğer bir garabet ise vatandaşın devletten olan alacağına uygulanan kanuni faiz oranının yüzde 24 olması” eleştirisinde bulundu. Benzer şekilde kredi kartı yapılandırma faizi, gecikme faizi, kredili mevduat hesabı faizi ve POS komisyonları da TCMB’nin kararından ardından değişim göstermedi.

Kredi kartı limiti 100 bin olan ve kart borcu 50 bin TL olan bir vatandaş, yüzde 4.55’lik gecikme faizi ile yalnızca bir ayda 2 bin 598 liralık faiz ödemek zorunda kalıyor. Üstelik Merkez Bankası’nın Finansal İstikrar Raporu’na yansıyan verilere göre de vatandaş her ay yaklaşık 550 milyar liralık kredi kartı borcunu ödeyemeyerek faize bırakıyor.

‘Esnafa, vatandaşa ve sanayiciye yansımalı’

TCMB’nin politika faizini indirmesinin ardından Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Palandöken’den kredi karti faizlerinin düşürülmesi yönünde talep geldi. Palandöken, “Faiz oranları 43’ten 40.50’ye geriledi. Yani bu, 250 baz puan indirim anlamına geliyor. Bunun mutlaka halka, esnafa, sanayiciye ve tüccara yansıtılması lazım ki piyasalar bu algıyı olumlu şekilde vatandaşa intikal ettirebilsin. Ancak çarşıda, pazarda ve sanayide esnafın kullanmış olduğu kredilerin faiz miktarı hâlâ sabit durumda” dedi.