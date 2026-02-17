Türkiye’de uygulamaya koyulduğu 2007’den bu yana tartışmalara konu olan araç muayene işletmeciliği gündemden düşmüyor. Yüksek fiyat, kötü hizmet, kredi kartına fark ödemesi, fahiş ihale bedelleri ile vatandaşın sık sık ‘Neden özel şirkete para kazandırıyoruz da devlet yapmıyor bu işi’ diye sorduğu TÜVTÜRK muayene işletmelerinde yaşanan sorunlar, sonunda bir polis memurunun katledilmesine kadar uzadı.

İktidar buradaki kötü hizmeti ve fahiş ücreti görmezden gelirken Ankara’daki cinayetin yaşandığı istasyonu iktidara yakınlığı ile bilinen Fuat Tosyalı’nın işlettiği ortaya çıktı. Yani iktidar bu işi yapması için Doğuş Otomotiv, TÜV SÜD ve Bridgepoint şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyuma ihale etti. Bu şirketler ise Türkiye’nin her bölgesindeki tesisleri ayrı ayrı başka şirketlere taşere ederek elini hiç bulaştırmadan milyonlar kazanıyor. Bu firmalar da genelde iktidara yakınlığı ile bilinen isimler oldu.

HER BIRİNİ DAĞITMIŞLAR

Türkiye’nin hemen her ilindeki istasyonlar birilerine pay edilmiş durumda.

Türkiye’de araç sayısının en yüksek olduğu İstanbul’da araç muayene işini ihaleyi kazanan konsorsiyum TÜVTÜRK İstanbul Taşıt Muayene İstasyonları İşletim AŞ şirketiyle yapıyor. Araç sayısının en fazla olduğu ikinci bölge olan İzmir, Aydın Manisa, Denizli bölgesindeki istasyonları iktidara yakınlığı ile bilinen Rıza Akça’nın sahibi olduğu Akça Holding yapıyor. Yine nüfusun fazla olduğu ve polis memurunun dövülerek katledildiği Ankara’daki istasyonları ise Fuat Tosyalı işletiyor.

AKP’den aday olanlar var

Araç muayene istasyonlarının taşeron ihaleleri bazı bölgelerde bölge bölge, bazı bölgelerde ise il il yapılmış durumda. Deprem bölgesinde bulunan Hatay, Adana ve Mersin’deki istasyonları ise Akfen Holding sahibi Hamdi Akın’ın sahibi olduğu Adana-İçel-Hatay Araç Muayene Hizmetleri Yapım ve İşletim AŞ yapıyor.

Gaziantep ve Kilis’teki istasyonların işletmesi ise AKP’nin Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı da olan Davut Tolga Batallı’nın şirketi Doğu Taşıt Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ yapıyor. Araç muayene ücreti ortalama bir otomobil için 3 bin 288 TL’ye yapılıyor. Bunu kredi kartı ile ödemek isteyenler için ücret 3 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor.

Maliye’den torpilliler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küçük esnaf ‘kredi kartına komisyon alırsanız ceza ödersiniz’ diye tehdit ederken, TÜVTÜRK’ün bu hizmeti almasına yıllardır sessiz kalıyor.