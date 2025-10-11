Atatürk'e hakaretleri ile tanınan iktidara yakın tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, katıldığı bir televizyon programında Gazze'ye insani yardım götüren Sumud filosuna katılan bazı Türk aktivistleri hedef aldı.

"3-4 tane şovmen" diyerek sözüne başlayan Şimşirgil şu ifadeleri kullandı:

"ERKEKLERLE YATA KALKA..."

“O Kantoğlu denen kadın konuşuyor. İslam diyor havaya kalktı diyor doğudan. E homo sapiens mi ne o? Yeni bir Adem gelecek diyor. Şimdi evrimden yeni bir Adem mi bekleyeceğiz biz? Bekir Develi de gülüyor.”

Şimşirgil açıklamasının devamında, "“Orada erkeklerle yata kalka, yata kalka, o fotoğraflarına kusura bakma ya, hangi cihattan bahsediyorsun? İşinde dini şeylerin içini boşaltmamak lazım" dedi.

"EN SON NAMUSUM KALMIŞTI LAF EDİLMEDİK..."

Şimşirgil'in skandal sözlerine tepki veren Ayçin Kantoğlu şu ifadeleri kullandı:

"En son namusum kalmıştı laf edilmedik. Ahmet Şimşirgil bir insan, bir anne ve bu vatanın bir evladı olarak üstlendiğim mesuliyetin üzerine erkeklerle yata kalka diyecek kadar aşağılık bir Sumud fantazisi kusmuş. Sizinle hukuk önünde hesaplaşacağız."