Ali Can POLAT

Asgari ücret görüşmeleri sürerken masada kendine temsiliyet bulamayan işçi meydanlara çıktı. Asgari ücretlinin sesini duyurmak için İstanbul Kartal’da bir araya gelen Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri Ankara’ya yürüyüşe çıktı.

Yürüyüşe katılan işçilerin birçoğu emekli olmalarına rağmen hâlâ çalışmak zorunda kaldıklarını, ekonomi yönetiminin çizdiği pembe tablolar ve politik yalanlara maruz bırakıldıklarını belirtirken, “İktidar konuştukça biz enflasyona karşı daha da eziliyoruz. Artık asgari ücretlinin yaşamasının bir anlamı kalmadı. Sesimizi duyurana kadar alanlarda olacağız” dedi.

İŞÇİNİN SESİNİ DUYUN

SÖZCÜ, dün Kartal’daki yürüyüş öncesi basın açıklaması yapan DİSK üyeleri ile bir araya geldi. “Artık görülmek, duyulmak istiyoruz” diyen 52 yaşındaki işçi Ercan Gürgensoy, “Kira, gıda, okul masraflarını hesaplayınca asgari ücretli bir çalışanın yaşamasının bir anlamı kalmıyor. Kiralar 25-30 bin lira oldu, işçi çocuklarını doyuramaz hale geldi” diye konuştu.

‘EMEKÇİYE BÜTÇE YOK’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘Vatandaşları enflasyona ezdirmedik’ sözlerine karşılık halkın daha da ezildiğini vurgulayan emekli Ayla Şen de “Yalanlar karnımızı doyurmuyor. Milyarlarca liralık vergi toplayıp, KKM’ye, köprülere, müteahhitlere ödediler. Açlığı görmezden geldiler” dedi.

Hükümetin işçiyi oyaladığını söyleyen 57 yaşındaki işçi Mehmet Arslan ise şunları söyledi: “Emekliyim ama günde 12 saat şoförlük yapıyorum. Sermayeye ve yandaşlara milyarlar bulurken, işçiye bütçe ayırmıyorlar. Politik yalanlarla geçiştiriliyoruz.”

Asgari ücretlinin yaşamasının bir anlamı olmadığını söyleyen Nuri Diricanlı da “Asgari ücret zaten yaşatmıyor ki, bunu sistem de biliyor. Bunun için yürüyoruz” dedi.

Tüm sendikaları desteğe bekliyoruz

Yürüyüş öncesi basın açıklaması yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu işçinin görmezden gelindiğine dikkat çekti. “Bizi görmeyenlere sesimizi duyurmaya geliyoruz” diyen Çerkezoğlu, “Bu yürüyüş, Türkiye işçi sınıfının geleceğini kurma yürüyüşüdür. Attıkları adımda hedef, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak. Yüz yıllık Cumhuriyet tarihinin gelir dağılımı adaletsizliğinde en kötü dönemini yaşıyoruz. Bu sebeple tüm emek dostlarını, sendika ve konfederasyonları bu yürüyüşte yanımızda görmek istiyoruz” diye konuştu.