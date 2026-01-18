Türkiye’nin uzun süredir içinde bulunduğu ve vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen ekonomik kriz derinleşirken, iktidarın aldığı kararlar kamuoyundaki tepkiyi büyütmeye devam ediyor. Son olarak yurt dışı alışverişlerinde 30 euroluk gümrük muafiyetinin tamamen kaldırılması, artan hayat pahalılığı karşısında yurttaşları isyan noktasına getirdi. Karar, yalnızca muhalefetin değil, iktidarı savunan kesimlerin de sert eleştirilerine neden oldu.

Bu tepkilerin ardından düzenlemenin geri çekilebileceği ya da revize edileceği yönünde kulis bilgileri gündeme geldi. İktidara yakın Türkiye gazetesinde yer alan bir yazıda, yetkililere “Akıllı Limit” önerisinin sunulduğu, bu öneriye olumlu yanıt alındığı ve haftaya bir düzenleme yapılmasının beklendiği ifade edildi. Ayrıca, yurt dışı alışveriş platformu TEMU’ya ilişkin de önümüzdeki hafta somut adımlar atılmasının beklendiği aktarıldı.

Ekinci'nin konu hakkındaki yazısı şu şekilde oldu:

"Son günlerde yurt dışından bireysel gümrüksüz ve vergisiz sipariş limitinin 30 eurodan sıfıra indirilmesi ve ek vergiler getirilmesi gündemin en sıcak başlıklarından biriydi. Hem siyasette hem de medyadaki rolü teknoloji olan biri olarak bu konuda önerilerimi sunum hâlinde yetkililere sundum. Çok şükür ki olumlu cevap geldi. Umuyorum ki haftaya bu konuda bir düzenleme gelecek. Bilmeyenler için işte o 30 euro krizi ve bu krizi aşmak için sunduğum Akıllı Limit önerisi."

"Özetle önerdiğim model:

- Eğitim ve AR-GE amaçlı ithalat için özel bir rejim

- Tüketim ürünü ile üretim girdisini gümrükte ayıran “akıllı limit” sistemi

- Yerli üretici oluşana kadar doğrudan destek, oluştuktan sonra kademeli koruma

- “İncele – Kopyala – Geliştir” sürecini hukuken tanıyan bir zemin

- Gençler için üretim kitlerine vergisiz erişim ve devlet destekli setler

Amaç çok net:

Yerli üreticiyi boğmadan büyütmek, üretici adayını yolda kaybetmemek.

Kritik bir eşikteyiz

Bu öneri şu anda ilgili kurumlar tarafından değerlendiriliyor. Ve alınan geri bildirimler, konunun gerçekten ciddiyetle ele alındığını gösteriyor.

Eğer bu süreç doğru yönetilirse:

- Yerli üretici güçlenir

- Gençlik küstürülmez

- İnovasyon ölmez

- Devlet uzun vadede daha fazla kazanır

Bu nedenle, önümüzdeki günlerde – hatta önümüzdeki hafta – bu konuda önemli bir gelişme yaşanması güçlü bir ihtimal."