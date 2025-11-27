Yüksek enflasyon düşük aylık kıskacındaki milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak 2026’da açıklanacak zam oranlarında. Şu anda en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira. 17 bin liraya bile tamamlanmayan aylıklarla emekli temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanırken ekonomik krizden de en büyük darbeyi alıyor.

İktidara yakın kuruşlarından Sabah Gazetesi’ndeki habere göre ise emeklinin yüzü yeni yılda da gülmeyecek. Zira taban aylıkların 19 bin TL seviyelerinde kalması öngörülüyor. Aynı gazete 24 Kasım Pazartesi günü de 22 bin 104 TL’lik asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca kişinin yeni yılda 27 bin TL alacağını yazmıştı.

ÜÇ SENARYO

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yüzde 31 ile 33 aralığındaki yıl sonu enflasyon tahmininden yola çıkarak kaleme alınan üç farklı zam senaryosu da emekliyi sefalete sürüklemeye devam ediyor.

İktidar medyasının üç zam senaryosundan ilki yüzde 31’lik yıl sonu enflasyon tahminine göre şekilleniyor. Yüzde 31 zam yapılması halinde emeklinin taban maaşı 18 bin 954 TL oluyor. Yine yüzde 32’lik yıl sonu enflasyon tahmininde ise emekli taban maaşı 19 bin 100 TL seviyesinde gerçekleşiyor.

Son olarak yüzde 33 enflasyon tahminiyle uyumlu zam yapıldığı takdirde emekli taban maaşı 19 bin 243 TL’ye çıkıyor. Taban ya da kök aylığın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın takdir yetkisini kullanarak 20 bin TL seviyesine çekileceği bahse konu olan gazete tarafından ifade edildi.

Gazeteye göre kök maaşı bu sınırın altında kalan tüm emeklilerin ödemeleri, belirlenecek olan bu yeni taban tutara tamamlanarak hesaplara yatırılacak.

Asgari ücrete de %20-25 arası zam

İktidara yakın medya organları daha önce de Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bile yapmadan asgari ücrette yüzde 20 ile yüzde 25 aralığında zam beklendiğini yazdı. Açlık sınırının şimdiden 28 bin 412 liraya ulaşmasına rağmen, iktidar medyasında net asgari ücretin gelecek yıl 26 bin 584 lira ile 27 bin 630 lira aralığında olması gerektiğine ilişkin haberler yayınlanması tepkilere neden olmuştu. Bu zam oranının uygulanması halinde milyonlarca kişi yoksullukta eşitlenecek.