İktidara yakın medyanın önde gelen gazetelerinden Yeni Şafak, faiz politikalarına yönelik eleştirisini bir kez daha manşetine taşıdı. Yarın açıklanacak faiz kararı öncesinde dikkat çekici bir çıkış yapan gazete, bugünkü manşetinde iş dünyasının “Dayanma gücümüz kalmadı” ifadesine yer verdi.

EKONOMİK KRİZİ YÖNETEMEDİ

2023 seçimlerinin ardından ekonomideki krizi yönetmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından göreve getirilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir kez daha iktidar medyasının hedefinde. Yeni Şafak, Şimşek'le ilgili yine yüksek faize dair eleştirilerini sıraladı.

İKTİDAR MEDYASININ MANŞETİNDE İŞ DÜNYASI VAR

Ekonomideki açıkları vergi artışları ve faiz adımlarıyla kapatmaya çalışan Şimşek, kamudaki harcamaları kısmak amacıyla duyurduğu tasarruf paketinden de beklediği sonucu alamadı. Buna karşın iş dünyasından gelen faiz indirimi çağrıları, iktidar medyasının manşetlerine yeniden taşındı.

İŞ DÜNYASI FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Yeni Şafak’ın bugünkü manşetinde, iş dünyası temsilcilerinin faiz politikasına ilişkin beklentilerine geniş yer verildi. Gazete, MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir’in 100-150 baz puanlık ölçülü bir indirim beklediğini, TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin Merkez Bankası’ndan daha cesur adımlar atmasını istediğini, TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan’ın üretimi destekleyen bir faiz politikasının önemine vurgu yaptığını aktardı.

ASKON Başkanı Orhan Aydın ise “en az 200 baz puanlık” bir faiz indirimi beklentisini dile getirerek, iş dünyasının sabrının tükendiğini vurguladı.