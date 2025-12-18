İktidara yakınlığıyla bilinen Kanal7'de her akşam 19:00'da yayınlanan 'Gelin' dizisinin son bölümündeki bir sahne sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Dizide kayınvalidenin, gelinin hamile kalmasını engellemek amacıyla ilaç içirdiği ve devamında kadının rahminin aldırdığına yer verildi.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan sahne için kullanıcılar, kadına yönelik baskı ve şiddet çağrışımı yapan unsurların normalleştirildiğini savunarak yapımı eleştirdi.

Bazı paylaşımlarda, hamileliğin engellenmesi ve rızaya dayalı olmayan tıbbi müdahale iması taşıyan anlatımın, izleyici hassasiyetlerini gözetmediği vurgulandı.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları: