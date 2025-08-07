FİRUZE ŞENAVCI/KORKUSUZ

Talep ettiği zammın yarısını bile alamayan 600 bin kamu işçisi hüsran yaşarken, şimdi gözler memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme görüşmelerinde.

Memur-Sen, 2026 için yüzde 25+20, 10 bin lira taban aylık zammı, yüzde 10 refah payı ve 23 bin 400 lira bayram ikramiyesi istiyor.

İktidarın bu talebe soğuk baktığını söyleyen siyaset uzmanları, memur emeklisine elindeki gücü kullanma çağrısı yaptı: “Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisi 6.5 milyonluk büyük bir kitle yapıyor. AKP’nin en büyük korkusu iktidardan düşmek. Bu 6.5 milyonluk kesim oy tercihinin iktidardan yana olmayacağını haykırırsa, istediğini alabilir. İktidarda kalmak için her seçim öncesi kesenin ağzını açan AKP’nin, bu dev kesimin oylarını kaybetmemek için istedikleri zammı vermekten başka çaresi görünmüyor.