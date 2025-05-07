Cumhuriyet döneminden bu yana devletin elinde biriken ne kadar değerli kurum, kuruluş, tesis varsa hemen hepsini özelleştirme yoluyla elden çıkaran iktidar, Adnan Menderes ve Necmettin Erbakan döneminde hizmete açılan iki tarihi barajı daha sattı. AKP döneminde işletme hakkı devri yoluyla özelleştirilen barajların sayısı 94’e çıktı. Elde kalan son hidroelektrik santral (HES) barajlarının satışı için de gün sayılıyor.

SON SÖZ CUMHURBAŞKANINDA

Devletin yönetimindeki Elektrik Üretim A.Ş’ye (EÜAŞ) ait Çamlıgöze HES ve Koyulhisar HES ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların bir bütün halinde işletme hakkı devri yoluyla özelleştirilme süreci tamamlandı. Devir işlemi, Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla resmen onaylandı. Karara göre, elektrik üreten iki önemli baraj toplam 2 milyar 160 milyon lira bedel karşılığında Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm A.Ş’ye devredildi. Akkuş firması, bu iki baraj dışında mart ayında ihalesi yapılan Kesikköprü HES ve Kapulukaya HES’e de 3 milyar 630 milyon lirayla en yüksek teklifi vermişti. Bu iki barajın devir işlemleri için Cumhurbaşkanı Kararı bekleniyor.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde bulunan Koyulhisar HES 1957 yılında dönemin Başbakanı Adnan Menderes zamanında yapıldı. Kelkit Çayı üzerinde bulunan ve 1957 yılında inşaatına başlanan baraj 1959 yılında hizmete açıldı. İktidarın özelleştirdiği ikinci baraj olan Çamlıgöze HES de Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunuyor. Bu barajın inşasına 1987 yılında Turgut Özal’ın Başbakanlığı döneminde başlandı. Yapımı 10 yıl süren baraj Necmettin Erbakan’ın Başbakanlığını yaptığı 1997 yılında hizmete açıldı.

Koyulhisar barajı

AKP, toplam 487.4 MW kapasiteli 14 barajı daha özelleştirecek.

14 santral daha sırada bekliyor

Kamuya ait varlıkları bir bir özelleştirip satan AKP döneminde bugüne kadar 92 baraj işletme hakkı devri yoluyla özelleştirilmişti. Bu iki barajın da devriyle özelleştirilen baraj sayısı 94’e çıktı. 92 barajın özelleştirilmesinden 8.3 milyar dolar gelir elde edildi. Ancak özelleştirme gelirlerinin önemli bir kısmı özelleştirme masraflarına aktarıldığı için devletin kasasına giren net tutar çok daha az oldu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) portföyünde halen 14 elektrik santrali daha özelleştirme için gün bekliyor.