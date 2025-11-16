Sütteki fiyat politikaları nedeniyle maliyet krizinde olan hayvancılık sektöründe, şap hastalığı ile 2026’da da ithalat kapılarının açık kalması bekleniyor.

Hayvan ithalatının yıl sonunda zirveye ulaşması beklenirken, 2026’da hastalık nedeniyle hayvan sayısındaki azalmanın ithalatla kapatılması öngörülüyor. Hastalık ile verimin yüzde 12 düştüğünü aktaran TOBB Hayvancılık Meclisi Başkan Yardımcısı Yılmaz Arpaç, “Hayvanların hem verimlerinde düşüş oldu, bir de 2026’da besi materyalinde azalma olabilir. Erken kesime giden hayvanlar oldu. 2026 için hayvan eksikliği olabilir ithalat ile eksik olan taraf kapanabilir” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ise şap hastalığı nedeniyle süt ve et üretimlerindeki düşüş, kayıp yaşayan çiftçilerin nakit akışında bozulmalar yaşadığını belirterek, çiftçilerin borçlarına karşılık hayvanlarını kesime göndermemeleri için desteğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Doğru, “Çiftçinin kredi borçlarının vadeleri en az 18 ay uzatılmalı, hayvanların ihtiyaçları için ilave işletme kredisi tanımlanmalı, hasta olanların maddi kayıpları için de ilave destek ödemesi yapılmalı” dedi.

9 ayda 856.2 milyon dolarlık hayvan ithalatı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre büyükbaş hayvan sayısı haziranda 17 milyon 189 bin baş oldu. Diğer taraftan 2024’te 733.8 milyon dolar olan canlı hayvan ithalatında 704.6 milyon dolarlık sığır ithalatı payı vardı. Geçen yıl 5.5 milyon dolarlık da koyun ithalatı yapıldı. 2025’in ilk 9 ayında ise 856.2 milyon dolarlık hayvan ithalatı gerçekleşirken, sığır ithalatı yüzde 57’lik artış ile 831.1 milyon dolara ulaştı.