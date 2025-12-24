Türkiye’nin gündemine oturan uyuşturucu operasyonunda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifade vermiş, kan ve saç örneği alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Ayrıca Sadettin Saran’ın evinde bir kavanoza el konmuştu.

İktidara yakın medyanın iddiasına göre; Saran’ın testi pozitif çıktı. Ayrıca kavanozda kokain olduğu değerlendirilen madde kalıntılarına rastlandı.

Saran’ın Çanakkale’deki villasında bekçilik yapan ve gözaltına alınan H.D. dün adli kontrolle serbest bırakıldı.

CEBECİ: SARAN İLE SEVGİLİYDİK

Saran ile mesajları çok konuşulan sunucu Ela Rümeysa Cebeci’nin ifadesi ortaya çıktı. Saran ile 2021 yılında sevgili olduğunu söyleyen Cebeci, bir süre sonra ayrıldıklarını ve arkadaş olarak kaldıklarını söyledi.

Cebeci’nin yaşadığı değişim çok dikkat çekti.

Ela Rümeysa itiraf etti: Kullandım ama satmadım

Tutuklu sunucu Ela Rümeysa Cebeci, uyuşturucu satmadığını söyledi. Kullandığı THC esrar maddesinin suç olduğunu bilmediğini belirten Cebeci, “Ben hiç kokain ve kimyasal madde kullanmadım. Yeniden kan ve saç örneği alınmasını talep ediyorum. THC yurt dışında serbest” dedi.

Defne Samyeli

Defne Samyeli: At iziyle it izi karıştı

Uyuşturucu operasyonunda aranan iş insanı Kasım Garipoğlu’nun şoförü İsmail Ahmet Akçay ifade vermişti. Akçay, Garipoğlu’nun evinde düzenlenen partilerde ünlü sunucu Defne Samyeli’nin de yer aldığını belirtmişti. Samyeli, Garipoğlu’nun evine sadece bir kez manken Şevval Şahin’in doğum günü partisine katıldığını söyledi: “At iziyle it izinin karıştığı bu ortamda, ünlü isimleri cımbızlayıp gündemi magazinleştiriyorlar. Magazin şehvetine kapılıp gerçek suçluları ve büyük resmi kaçırmayalım.”