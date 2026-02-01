Bütçedeki açık büyürken iktidar yaklaşan seçim dönemi öncesi para arayışına girdi. Bu parayı bulmanın yolunu da otoyol ve köprüleri özelleştirmede buldu. Geçtiğimiz hafta iktidarın İstanbul’daki iki köprüyü 25 yıllığına özelleştirmek için hazırlıklar yaptığını, uluslarası kuruluşlardan değerleme için hizmet aldığını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, dün, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) işlettiği 7 otoyolun da benzer şekilde özelleştirileceğini öne sürdü. Deniz Yavuzyılmaz, maliyeti vatandaşın vergileriyle ödenen ve

devletin yüksek kârla işlettiği bu otoyolları özelleştirmenin halk düşmanlığı olduğunu söyledi.

DEĞERİ ABD’LİLER BİÇECEK

AKP’nin seçim öncesi toplu para aradığını belirten Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu iddiaları sıraladı: “AKP’nin gizlediği ikinci özelleştirme planını ortaya çıkardık! KGM’nin ücretli olarak işlettiği İstanbul (1.Bölge), İzmir (2.Bölge), Ankara (4.Bölge), Mersin (5.Bölge)’deki; 7 otoyolun 7’sinin birden 25 yıllığına özelleştirilmesi için yabancı bir şirkete fizibilite çalışması yaptırıldığını tespit ettik.

AKP’nin fizibilite çalışması yaptırdığı şirket de Kuzey Amerika merkezli BTY Construction Cost Consultants Co. şirketi. AKP, genel seçim öncesinde; önden toplu para tahsil etmenin peşinde!”

Özelleştirmeyi alan şirketin rantının 17 milyar 663 milyon dolar olduğunu belirten Yavuzyılmaz, devletin planlanan net gelirinin ise 4 milyar 415 milyar dolar olduğunu aktardı.

Vatandaşa faturası %300 zam

KGM’nin işlettiği bu yollarıda kilometre başına ortalama araç geçiş ücretinin 0.84 TL olduğunu söyleyen Yavuzyılmaz, “Aynı bölgelerde özel sektörün işlettiği otoyollarda ise kilometre başına ortalama araç geçiş ücreti 3.45 TL’dir. Bu hesapla özelleştirmeyi alan şirketin araç geçiş ücretine yaklaşık yüzde 300 oranında zam yapılması bekleniyor. Bunun adı vatandaşı soymaktır! Vatandaşın vergileriyle maliyeti ödenmiş ve devletin yüksek kârla işlettiği bu otoyolları özelleştirmek halk düşmanlığıdır” ifadelerini kullandı.