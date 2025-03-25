CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yaptığı ön seçim ile Dayanışma Sandığından çıkan toplam 15 milyon 497 bin 957 oy, iktidara ciddi bir uyarı oldu. Ülke çapında resmi bir seçim olmamasına rağmen kullanılan milyonlarca oy, ilk Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimde dengelerin değişmesi yönünde ciddi işaret olarak görülüyor. Siyaset bilimci Ertan Aksoy durumu SÖZCÜ’ye değerlendirdi. Aksoy “Seçmen doğal ittifak oluşturdu” dedi ve şunları söyledi:

SEÇMEN GÖREVİ DEVRALDI

- Bunun anlamı seçmenin doğal ittifak oluşturmasıdır. Bu kez ittifakı siyasiler değil, seçmen oluşturdu. Seçmen görevi Genel Başkanlardan aldı ve kendisi ittifak kurdu.

- Bu yapılanlara karşı muazzam bir cevaptır. Bu ittifakın kurulması konusundaki etken büyük oranda adalet tartışması ve özgürlüklerdir. Otoriterleşen rejimler hiçbir zaman normalleşmiyor.

14 VE 23 MAYIS SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 genel seçim: AKP: 19 milyon 387 bin CHP: 13 milyon 802 bin Pazar günkü ön seçim: CHP’ye 15 milyon oy 28 Mayıs 2023 ikinci tur:

Erdoğan: 27 milyon 384 bin Kılıçdaroğlu: 25 milyon 504 bin oy.

İmamoğlu’na 100 bin gurbetçi desteği

Avrupa’da CHP Birlikleri tarafından kurulan sandıklara ilgi çok büyük oldu. Berlin, Frankfurt, Köln, Münih, Brüksel, Viyana, Londra, Zürih gibi bir çok kentte kuyruklar akşam geç saatlere kadar erimedi. Sadece Almanya’da bir günde 53 bin 387 oy kullanıldı. Diğer ülkelerle birlikte, İmamoğlu’na gurbetçi desteği 100 bini aştı. Mustafa Kemal’in askerleriyiz sloganları Avrupa’da yankılandı.