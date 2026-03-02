ABD ve İsrail’in İran’a saldırarak ülkenin lideri Ayetullah Ali Hamaney’i öldürmesinin Türkiye’de gıdadan giyime, teknolojiden enerji fiyatlarına kadar birçok ürün ve hizmette yeni zamları tetiklemesinden endişe duyuluyor. Bu konuya dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, AKP’nin yüksek enflasyon ve bitmek bilmeyen zamlar için kuraklıktan kiraya kadar birçok bahaneye sığındığını hatırlatarak “Acil önlem alın. Nakliye ve enerji fiyatları sabitlensin. Yoksa petrol fiyatlarındaki artışın bedelini yine vatandaş ödeyecek” açıklamasını yaptı. Karabat, “Yüz milyarlarca liralık faiz ödemelerini bu olağanüstü dönemde halka harcayın” diye konuştu.

Özgür Karabat

‘BEDEL ÖDEMEYELİM’

CHP’li Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 3 yıla yaklaşan bakanlık döneminde enflasyonda somut bir ilerleme sağlayamadığı eleştirisini yaparak “Şimşek, suçu kuraklığa, eğitime, sağlığa, kiraya, gıdaya bağlıyordu. Bu sefer de Şimşek, İran kaynaklı artışları bahane yapacaktır” açıklamasını yaptı.

Özgür Karabat, Orta Doğu’nun bir kez daha savaşın eşiğine gelmesiyle vatandaşların daha da yoksullaşmaması için çözüm önerilerini paylaştı. Karabat, “Nakliye ve enerji fiyatları, en temel maliyet kalemini oluşturuyor. Bunlarda fiyatlar sabitlensin. Zaten açlık sınırının altında yaşayan on milyonlarca vatandaşımız bir de bu krizin bedelini ödemesin” dedi. Karabat, “Devlete büyük yük olan kamu-özel işbirliği projelerine yapılan aylık ödemeler süresiz ve faizsiz ertelensin. Gerekiyorsa projeler kamulaştırılsın. Mehmet Şimşek göreve başladığında Katma Değer Vergisi’ni (KDV) yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkarmıştı. KDV yeniden yüzde 18’e çekilsin” önerilerinde bulundu.

İran ile Umman toprakları arasında bulunan Hürmüz Boğazı, dünyanın en stratejik bölgelerinden biri. Dünyanın günlük petrol tüketiminin yüzde 20’si ve kullanılan doğalgazın önemli bir kısmı Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor. Boğazın kapatılmasından Türkiye de olumsuz etkilenecek.

Milyarlarca lirayı faize değil, halka harcayın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, vatandaşlar gibi işletmelerin de korunması gerektiğini söyledi. “Savaşı bahane edip ekonomideki başarısızlıklarınızı gölgelemeyi bırakın” diyen Karabat, “SGK ve Bağ-Kur ödemeleri üç ay faizsiz ertelensin. Dönem sonunda gerekiyorsa yeniden uzatılsın. Emekliye, memura, okuldaki öğrenciye sıra gelince ‘bütçe yetersiz’ diyenler, buyurun fırsat. Yüz milyarlarca liralık faiz ödemelerini bu olağanüstü dönemde halka harcayın” ifadesini kullandı.