Yeni yayımlanan Maden Sahalarında Rehabilitasyon Yönetmeliği’ne göre, madenleri işleten şirketlerden alınan rehabilitasyon ücretleri kamu bankalarında düşük faizle biriktirilecek. Biriken paralar, işi biten madenlerin rehabilitasyonunda kullanılacak.

YANDAŞA GİDEBİLİR

Ancak biriktirme işi 20-30 yıl boyunca devam edeceği için devasa bir kaynağa dönüşecek. Bu kaynağın tıpkı İşsizlik Sigortası Fonu’nda olduğu gibi amacı dışında alanlara aktarabileceği belirtiliyor. İktidarın bu paraları kamu bankaları üzerinden yandaşa ya da seçim dönemlerinde çeşitli kesimlere kredi olarak kullandırmasından endişe ediliyor. Yönetmeliğe göre, maden şirketleri her yıl ocak ayında, işletme ruhsatı bedeli kadar ücreti kamu bankalarına rehabilitasyonda kullanılmak üzere yatıracak. Bu bedeller her yıl yeniden değerleme oranında artacak. Kamu bankası, bu paralara 1 aya kadar olan TL mevduat faizinin yüzde 75’ine kadar faiz verebilecek.

Kel tepelere güvence geldi

Normalde maden şirketlerinden rehabilitasyon ücretleri kamu kurumları tarafından tahsil ediliyordu. Ancak işletme süresinin çok uzun olması nedeniyle toplanan paralar enflasyon karşısında buhar oluyor, para olmadığı için üretimi biten sahalar adeta kel tepelere dönüşüyordu. Şimdi toplanan paralarının faizde değerlendirilmesiyle rehabilitasyon bir anlamda garantiye alınmış olacak.