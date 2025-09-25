Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021–2024 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) düzenlediği konserlerle ilgili yürütülen soruşturmada, 32 hizmet alımında 154 milyon 453 bin lira kamu zararı tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında belediye yöneticileri ve organizasyon şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltıların ardından açıklama yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, eski başkan Melih Gökçek dönemine ait yolsuzluk iddialarını hatırlattı.

Sosyal etkinlik harcamalarını AKP dönemiyle kıyaslayan Yavaş, “Bizlerin ve eski dönemin harcamaları ortada. ‘Bir konsere 40 milyon mu verilir?’ deniyor. Oysa bir festivalde gong çaldı diye Avrupa’dan getirdikleri mankene 41 milyon verdiler. Gong çaldı ve gitti, düşünün” ifadelerini kullandı.

SANATÇILAR İFADEYE ÇAĞRILACAK

İktidara yakın Sabah gazetesinin haberine göre, bilirkişi raporunda yer alan sanatçı ödemelerindeki "uyumsuzluk" nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bazı sanatçıların ifadeye çağrılacağı öne sürüldü.